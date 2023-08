Mit ABBA hat Agnetha Fältskog vor zwei Jahren ein spektakuläres Comeback gefeiert. Dadurch ist die 73-Jährige offenbar auf den Geschmack gekommen, auch als Solo-Künstlerin noch einmal anzugreifen. So bestätigt sie jetzt Gerüchte, dass ein neuer Song von ihr erscheinen wird.

Nun ist es offiziell: ABBA-Star Agnetha Fältskog wird erstmals seit zehn Jahren wieder neue Musik als Solo-Künstlerin veröffentlichen. Wie die 73-Jährige auf ihrer Instagram-Seite bestätigte, wird das Lied "Where Do We Go From Here?" am Donnerstag erstmals beim britischen Radiosender BBC Radio 2 zu hören sein.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Fältskog angedeutet, an einem neuen Projekt zu arbeiten. Dafür legte sie bei Instagram sogar einen komplett neuen Account an. Dort postete sie vergangene Woche zunächst lediglich eine kryptische Botschaft. In einem kurzen Video wurden vor einem verschwommenem Hintergrund langsam einzelne Worte eingeblendet, bis der Satz "Where Do We Go From Here?" ("Wie geht es jetzt weiter?") zu lesen war.

Die Fans fragten sich rasch: Ist das womöglich der Titel eines neuen Songs? Oder gar der eines ganzen Albums? Jetzt ist die Katze aus dem Sack.

Lange an neuer Musik gearbeitet

Wie die britische Zeitung "The Sun" herausgefunden haben will, hat Fältskog für ihr Solo-Comeback einen Vertrag beim Plattenlabel BMG unterschrieben. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist die Heimat von internationalen Stars wie Kylie Minogue oder Lenny Kravitz. Es verwaltet außerdem zum Beispiel Song-Rechte von David Bowie und den Rolling Stones.

Das Album "Voyage", mit dem ABBA 2021 noch einmal spektakulär als Gruppe zurückgekehrt waren, soll Fältskogs Leidenschaft wieder entfacht haben. "Agnetha liebte es, wieder mit ABBA im Studio zu sein, und das inspirierte sie dazu, ihre Solokarriere wieder in Gang zu bringen", zitierte "The Sun" einen namentlich nicht genannten Insider. Und weiter: "Nach einer langen Zeit der Arbeit an neuer Musik gibt es endlich ein Werk, das sie liebt und das zur Veröffentlichung bereit ist."

Fältskog wurde 1950 im schwedischen Jönköping geboren. Mit ABBA brachte sie es an der Seite von Benny Andersson, Anni-Frid "Frida" Lyngstad und ihres früheren Partners Björn Ulvaeus zu Weltruhm. Bereits vor der ABBA-Gründung 1972 und auch noch während ihrer Zeit mit der Kultband veröffentlichte sie einige eigene Alben. Zwischen 1968 und 1975 erschienen fünf Longplayer von ihr in schwedischer Sprache. Ein paar Lieder sang sie auch auf Deutsch.

Nach der Auflösung von ABBA brachte Fältskog zwischen 1983 und 1987 drei englischsprachige Alben heraus. Dann folgte eine lange Pause, bis ihr bis dato letztes Solo-Album "A" 2013 auf den Markt kam.