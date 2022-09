Hollywood-Star Diane Kruger wird in einer deutschen Serie die Leinwand-Legende Marlene Dietrich spielen.

Für einen klassischen Film bietet Marlene Dietrichs Leben wohl zu viel Stoff: Ihre Kritik an Nazi-Deutschland, ihre Karriere in Hollywood, ihre Lieder, all das soll in eine Miniserie verwandelt werden. Fatih Akin führt Regie, Diane Kruger spielt die Hauptrolle.

Die Biografie "Meine Mutter Marlene", geschrieben von Marlene Dietrichs Tochter Maria Riva, wird verfilmt. Das knapp 900 Seiten starke Buch soll dafür in eine aus fünf Episoden bestehende Miniserie fließen. Das teilten UFA Fiction und Bombero International mit. Die Regie bei dem ambitionierten Projekt wird Fatih Akin übernehmen, die international erfolgreiche Schauspielerin Diane Kruger schlüpft in die Rolle von Dietrich. Derzeit ist das Projekt unter dem Arbeitstitel "Marlene" in Planung.

Laut Akin ist das "nicht nur die erste Serie unter meiner Feder und Regie, sondern auch die größte Herausforderung in meinem filmischen Schaffen. Marlene war nicht nur filmische Ikone, sondern Frau im Exil, Deutsche Migrantin in Amerika, Widerstandskämpferin und so vieles mehr." Er freue sich zudem darüber, seiner "erfolgreichen Zusammenarbeit mit Diane Kruger" ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. 2017 hatten die beiden bereits das Drama "Aus dem Nichts" zusammen gedreht.

Kruger, die neben Akin auch als ausführende Produzentin von "Marlene" mit an Bord ist, ist sich derweil sicher, dass der Regisseur "nicht nur eine Serie über die Ikone und den Weltstar Marlene Dietrich filmen wird, sondern vor allem das intime Porträt einer einzigartigen Frau in einer außergewöhnlichen Epoche zeichnen wird". Sie könne "es nicht erwarten, erneut vor Fatihs Kamera zu stehen und gemeinsam Marlene Dietrich wieder im Rampenlicht erstrahlen zu lassen".

Als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich

Die 1901 in Schöneberg geborene Marlene Dietrich gilt bis heute als Stilikone und als einer der ersten deutschsprachigen Stars, der in Hollywood Fuß fassen konnte. Statt die Propaganda der Nationalsozialisten zu unterstützen, nahm sie Ende der 30er Jahre die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an, besuchte während des Zweiten Weltkriegs US-Soldaten und trat für sie auf. Für ihre Verdienste erhielt sie 1947 die Freiheitsmedaille vom damaligen US-Präsidenten Harry S. Truman überreicht.

Zu ihren berühmtesten Filmwerken zählen "Die rote Lola" von Alfred Hitchcock (1899-1980) und "Eine auswärtige Affäre" von Billy Wilder. Als Sängerin machte sie sich unter anderem durch Lieder wie "Lili Marleen" und "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" einen Namen.