Die Geschichte des BHs reicht bis in die Antike zurück. Doch zumindest für "Akte X"-Star Gillian Anderson geht sie hier und heute zu Ende. Sie werde in ihrem Leben nie mehr auf einen Büstenhalter zurückgreifen, versichert die 52-Jährige. Der Grund dafür ist denkbar einfach.

Viele Stars lassen sich nur allzu ungern Details aus ihrem Privatleben entlocken. Schauspielerin Gillian Anderson plauderte in einer Instagram-Fragestunde hingegen nun frei von der Leber weg.

Dabei sprach die 52-Jährige nicht nur über ihr liebstes Outfit während des Corona-Lockdowns. Sie stellte auch klar, auf welches Kleidungsstück sie für den Rest ihres Lebens definitiv verzichten will: den Büstenhalter.

"Ich trage keinen BH mehr. Ich kann keinen BH tragen", trug Anderson energisch vor. "Es tut mir leid, aber es ist mir egal, ob meine Brüste bis zu meinem Bauchnabel hängen. Ich trage keinen BH mehr", insistierte sie. Der Grund für ihre Weigerung ist ebenso einfach wie naheliegend. Es sei "einfach zu verdammt unbequem", so die US-Amerikanerin.

Anders sieht es wohl bei dem Outfit aus, das sie während des Lockdowns am liebsten getragen hat und das weit von dem Glamour entfernt ist, den sie sonst im Scheinwerferlicht stets ausstrahlt. Eine bequeme schwarze Trainingshose und ein dazu passender, schwarzer Kapuzenpullover seien privat die Klamotten ihrer Wahl, machte Anderson deutlich.

Die 1968 in Chicago geborene Schauspielerin wurde vor allem durch Serien berühmt. Legendär ist ihre Verkörperung der Agentin Dana Scully, die in "Akte X" (1993 - 2002 und 2016 - 2018) an der Seite ihres Kollegen Fox Mulder (David Duchovny) mysteriösen Fällen nachspürt. Aber auch in Serien wie "Bleak House" (2005), "Sex Education" (seit 2019) und zuletzt "The Crown" (2020) feierte Anderson Erfolge. Daneben ist sie auch als Theaterdarstellerin, Regisseurin und Autorin aktiv.