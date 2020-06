Als Aline Bachmann 2013 bei "Deutschland sucht den Superstar" vorsingt, wiegt sie noch fast 200 Kilo. Doch danach sagt sie den Kilos eisern den Kampf an. Heute hat sie ihr Gewicht mehr als halbiert - und macht nun mit einer beachtlichen Aktion gegen Bodyshaming mobil.

Sie hat bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) toll gesungen. Das steht außer Frage. Mit "Beautiful" von Christina Aguilera begeistert Aline Bachmann 2013 auch die damalige Jury um Dieter Bohlen, die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz und den Culcha-Candela-Sänger Mateo "Itchyban" Jasik. Sie schafft es bis in den Recall, ehe die DSDS-Reise für sie dann doch in der Karibik endet.

Aber schon damals muss Bachmann damit leben, nicht allein nach ihrem Gesang beurteilt zu werden. "Du musst dir auch visuell den Arsch aufreißen", gibt ihr etwa Bohlen mit auf den Weg. Der Grund: Als die damals 18-Jährige an der Castingshow teilnimmt, ist sie nah am Spitzengewicht, das sie in ihrem Leben auf die Waage gebracht hat: 196 Kilo.

Opfer eines "Feeders"

Eine Mitschuld an ihrer stattlichen Körpermasse gibt sie später ihrem früheren Freund. Er soll ein sogenannter "Feeder" gewesen sein - ein Mensch, der seine Partnerin mästet, um sich dadurch selbst besser zu fühlen. "Ich denke, das war ein schönes Gefühl für ihn, dass ich ihn angebettelt habe, dass er mir die Strümpfe anzieht, dass er mir hilft, weil ich nicht aus der Badewanne rauskam", sagte Bachmann etwa jüngst in einem Interview.

Doch Ende 2018 hat die Ex-DSDS-Kandidatin nicht nur ihren Freund verlassen. Seither hat sie auch den Kilos eisern den Kampf angesagt. Unter anderem unterzog sie sich dafür einer Verkleinerung ihres Magens. Aber auch eine Ernährungsumstellung und ein strikter Diätplan halfen ihr dabei, die Kilos regelrecht purzeln zu lassen. Das Ergebnis: Heute wiegt sie nur noch 89 Kilo - weniger als die Hälfte als zu ihren schwersten Zeiten.

"Stolz, mich so zu zeigen"

Doch auch der Gewichtsverlust hinterlässt Spuren. Die Haut kommt mit der Rückbildung nicht so schnell hinterher. Das veranlasste die inzwischen 26-Jährige zu einer ebenso beachtlichen wie mutigen Aktion: Sie zog sich aus. Mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin. Ein Beweisfoto postete sie auf Instagram. Dazu schreibt Bachmann: "Als ich dick war, haben sie sich umgedreht und geurteilt und jetzt urteilen sie wegen meiner überschüssigen Haut! Man kann es der Menschheit nicht recht machen! Blicke, die verachtend sind, ohne jegliches Hintergrundwissen!"

Sie habe "einen ganzen Menschen abgenommen", stellt Bachmann fest. "Und ich bin stolz, mich so präsentieren zu dürfen! Ich bin stolz, mich so zu zeigen!"

Die letzte Hürde

Ihre Follower fordert sie auf, Stellung zu dem Bild zu beziehen. "Scheißt ihr auf die Meinung anderer?", will sie wissen. Zugleich kündigt sie weitere Operationen an, um sich ein neues Erscheinungsbild zu geben. "Das ist die letzte Hürde, die ich nehmen werde! Bauchdeckenstraffung und Brustvergrößerung!", erklärt sie.

In den Kommentaren erhält Bachmann vor allem viel Lob dafür, mit ihrem Post ein gutes Statement gegen sogenanntes Bodyshaming gesetzt zu haben - das Verächtlichmachen von Menschen wegen ihres Aussehens. Am allerbesten bringt es jedoch vielleicht ein guter alter Bekannter zum Ausdruck. So äußert sich auch der DSDS-Sieger von 2016 und amtierende Dschungelkönig Prince Damien zu dem Post: "Wenn es dich stört, dann mach die Operationen. Nur du musst dich in deinem Körper glücklich fühlen. Ich mag dich auch so."