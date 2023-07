"Neue Perspektiven" in Dresden Alles Roland Kaiser, oder was?

Bereits zum 20. Mal tritt Roland Kaiser nun unter dem Motto "Kaisermania" in Dresden auf. Doch erst zum diesjährigen Jubiläum wird die Manie endgültig perfekt. Ganze fünf Shows hat der Schlagerstar komplett ausverkauft. Gleichzeitig erscheint eine neue Version seines Albums "Perspektiven".

Roland Kaiser ist einfach ein Phänomen. Auch nach knapp 50 Jahren im Musikgeschäft gelingt es dem Grandseigneur des deutschen Schlagers nach wie vor, die Massen zu begeistern. Ja, sogar noch ein bisschen mehr als je zuvor.

So feiert der Sänger in diesem Jahr das 20. Jubiläum seiner traditionellen "Kaisermania"-Konzerte in Dresden. Von Freitagabend an bis zum 6. August wird er an insgesamt fünf Abenden in der Sachsen-Metropole auf der Bühne stehen. Und wie sollte es anders sein: Alle Shows sind schon lange restlos ausverkauft.

Als die "Kaisermania" 1997 erstmals stattfand, ging sie im Rahmen der "Filmnächte am Elbufer" noch als Einzelkonzert über die Bühne. Nur ein paar Mal musste sie - etwa während der Corona-Pandemie - ausfallen. Bis heute sollen bereits mehr als eine halbe Million Menschen die Konzerte in Dresden besucht haben.

Aus "Perspektiven" werden "Neue Perspektiven"

In diesem Jahr können sich die Roland-Kaiser-Fans über ein ganz besonderes Mitbringsel ihres Idols freuen. So veröffentlicht der Sänger prompt zum Auftakt seiner Konzertreihe eine Neuauflage seines Albums "Perspektiven", mit dem er im September des vergangenen Jahres Platz eins der deutschen Charts erobert hatte.

"Neue Perspektiven" hat Kaiser die um fünf Songs erweiterte Version des Albums passenderweise getauft. Eine limitierte Fanmagazin-Variante enthält sogar noch zwei zusätzliche Bonustracks.

Als Vorabsingle wurde bereits der Song "Gut, dass ihr da seid" veröffentlicht, mit dem sich der mittlerweile 71-Jährige nach eigener Aussage für die Treue und Loyalität seiner Fans bedanken will. Dazu gesellen sich die neuen Stücke "Bis ans Ende der Welt", "Weil du es bist", "Da musst du nicht alleine durch" und "Komm mit mir".

Bei den Songs, die sich zudem auf der Fanmagazin-Ausgabe befinden, handelt es sich noch einmal um eine ganz besondere Zugabe. So hat Kaiser mit Nino de Angelo, der das Lied tatsächlich auch komponiert hat, eine Duett-Version des bereits veröffentlichten Songs "Brich mir das Herz" eingesungen. Überdies hat er den Balladenklassiker "Lass uns leben" von Marius Müller-Westernhagen musikalisch neu eingekleidet.

Bereit machen für "RK 50"

Die Shows in Dresden mögen restlos ausverkauft sein, doch schon im kommenden Jahr gibt es erneut die Chance, Roland Kaiser live zu erleben. Dann hat der Sänger mit seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum nämlich schon wieder etwas zu feiern. Geschehen solle dies "im Rahmen einer ganz besonderen Live-Tournee", kündigte er an. Neben einigen Open-Air-Auftritten werde er "zum ersten Mal in meiner Karriere auch in einigen Stadien spielen dürfen".

Die Tour soll unter dem Motto "RK 50 / 50 Jahre - 50 Hits!" stehen. Los geht es am 26. Mai 2024 in Bad Segeberg. Es folgen im Juni Shows in Oberhof, Iffezheim, Hannover, Rostock, München und Wien. Im Juli sind vier weitere Auftritte in Aspach, Köln, Leipzig und Frankfurt am Main geplant.

"Ich möchte bei meiner 'RK 50'-Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann", erläuterte Roland Kaiser seinen Tourneetitel. Na, darauf doch ein "Santa Maria"! Oder lieber ein "Joana"? Oder ein "Dich zu lieben"?