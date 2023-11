Ausgezogen ist Amira Pocher eigentlich bereits bei ihrem Ex. Doch offenbar gibt es in der einstmals gemeinsamen Bleibe mit Noch-Mann Oliver nach wie vor ein paar Dinge, die es abzuholen gilt. So wird die 30-Jährige nun dabei abgelichtet, wie sie die Weihnachtsdeko aus dem Haus trägt.

Einst schien es, als bekämen Oliver und Amira Pocher eine einigermaßen gütliche Trennung hin. Manche hofften vielleicht sogar auf ein Liebescomeback. Doch inzwischen ist klar, dass zwischen den beiden nichts mehr zu kitten sein dürfte. Im Gegenteil: Der Rosenkrieg des Noch-Ehepaares spitzte sich in den vergangenen Tagen dramatisch zu.

Dazu passen natürlich jetzt auch diese Bilder, die unter anderem RTL vorliegen. Sie zeigen Amira Pocher vor dem Haus im Kölner Stadtteil Hahnwald, in dem sie bis zur Trennung mit dem Comedian gelebt hatte. Zwar ist die 30-Jährige schon vor einiger Zeit hier ausgezogen. Doch anscheinend hatte sie bis dato noch nicht alles mitgenommen, was jetzt aus der gemeinsamen Haushaltsmasse in ihren Besitz übergehen soll.

Zum Beispiel die Weihnachtsdeko. So ist auf den Fotos zu sehen, wie Amira Pocher unter anderem die XXL-Figur eines Schneemanns oder eine goldene Christbaum-Skulptur aus dem Haus und zu einem Transporter trägt. Bei der Aktion wurde sie nach RTL-Informationen tatkräftig von einem Helfer unterstützt - um Oliver Pocher dürfte es sich dabei nicht gehandelt haben.

Weihnachten mit der Familie?

Das Weihnachtsfest soll Amira Pocher eine ganz besondere Herzensangelegenheit sein. Im vergangenen Jahr, als in der Beziehung mit ihrem Ehemann noch alles in Butter zu sein schien, war das Zuhause der beiden deshalb opulent geschmückt.

Ob und wie Oliver und Amira Pocher, die zusammen zwei kleine Söhne im Alter von zwei und drei Jahren haben, auch dieses Jahr an Weihnachten gemeinsam Zeit verbringen werden, dürfte aktuell in den Sternen stehen. Schließlich feuerte der 45-Jährige in den vergangenen Tagen massive Spitzen gegen seine Verflossene ab. In Gesprächen mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig warf er ihr unter anderem vor, ihn mit einem neuen Mann an ihrer Seite betrogen zu haben.