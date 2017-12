Unterhaltung

Rote Spitze für Schweini: Ana Ivanovic modelt für Dessous-Label

Eigentlich ist Ana Ivanovic Sportlerin. Doch gegen gelegentliche Ausflüge ins Modelbusiness kann wirklich niemand etwas einzuwenden haben. Beim Shooting für ein Wäschelabel macht sie eine hervorragende Figur.

Ob fröhliche Selfies oder Sightseeing-Schnappschüsse: Auf ihrem Instagram-Account gewährt Ex-Tennis-Star Ana Ivanovic private Einblicke in ihren Alltag. So weit so harmlos. Doch auf dem neuesten Foto, das die brünette Schönheit ihren 1,4 Millionen Followern präsentiert, zeigt sie sich so, wie sie sonst wohl nur Ehemann Bastian Schweinsteiger im Schlafzimmer zu Gesicht bekommt: im roten Ne­g­li­gé.

Das sexy Nachthemd des italienischen Unterwäschelabels "Intimissimi", für das Ivanovic Markenbotschafterin ist, ist aus Seide und Spitze gefertigt und stammt aus der aktuellen Weihnachtskollektion.

Die 30-jährige Ivanovic schaut auf dem Foto verführerisch über ihre Schulter in die Kamera. Prompt überfluteten ihre Fans den sexy Post mit Kommentaren wie "Bist du vom Himmel gefallen?" oder "Absolut atemberaubend".

Babybauch?

Ob es sich um eine aktuelle oder bereits etwas ältere Aufnahme handelt, ist nicht bekannt. Es kann allerdings vermutet werden, dass das Bild schon vor einer Weile entstand. Zu Beginn des Monats postete Ivanovic bereits ein Foto in ähnlichem Outfit, vergleichbar gestylt. Das könnte erklären, wieso auf dem neuen Bild nichts von ein paar Extra-Kilos oder gar einer Babykugel zu sehen ist. Eigentlich ist die Tennis-Beauty nämlich aktuell schwanger.

Sexappeal hat für Ivanovic übrigens nichts mit nackter Haut zu tun. In einem Interview mit dem Magazin "Vogue" verriet sie vor einiger Zeit. "Sinnlichkeit bedeutet für mich, sich in seiner eigenen Haut wohl und sicher zu fühlen", so Ivanovic. "Ich fühle mich selbstbewusst, wenn ich auf mich achte - zum Beispiel durch gesundes Essen, Sport oder auch, indem ich Zeit mit meinen Liebsten verbringe."

Quelle: n-tv.de