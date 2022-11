Als Duran Duran Anfang der 80er-Jahre zu Pop-Superstars aufsteigen, ist auch Gitarrist Andy Taylor mit von der Partie. Heute ist er zwar kein Mitglied der Gruppe mehr, doch stehen sich er und die Band nach wie vor nah. Umso bewegender fällt nun die Mitteilung aus, dass er an Krebs erkrankt ist.

Eigentlich war es ein Moment der Freude und des Feierns: Am Wochenende wurden die Poplegenden von Duran Duran in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Doch in ihrer Dankesrede musste die Gruppe eine erschütternde Mitteilung machen: Ihr ehemaliger Gitarrist Andy Taylor, der zur Zeit der größten Banderfolge Anfang der 80er-Jahre Teil der Formation war, ist an fortgeschrittenem Prostatakrebs erkrankt.

Wegen seines schlechten Gesundheitszustands konnte der 61-Jährige auch nicht an der Zeremonie zur Einführung von Duran Duran in die Rock and Roll Hall of Fame in Los Angeles teilnehmen. Stellvertretend richtete Sänger Simon Le Bon Worte aus einem Brief Taylors an die Fans.

"Vor etwas über einem Jahr wurde bei mir metastasierender Prostatakrebs im vierten Stadium diagnostiziert", erklärte Le Bon im Namen Taylors. In Mitschnitten der Dankesrede auf Youtube ist zu hören, wie ein entsetztes Raunen durch das Publikum geht. "Viele Familien haben den schleichenden Prozess dieser Krankheit erfahren müssen und bei uns ist es nicht anders", ließ Taylor weiter mitteilen.

"Unendlich stolz"

Anfang der 80er-Jahre feierte Andy Taylor mit Duran Duran den Durchbruch. (Foto: picture alliance / Avalon/Retna)

Er danke den Fans, seinen ehemaligen Duran-Duran-Kollegen und den Entscheidungsträgern der Hall of Fame aus tiefstem Herzen für die "außergewöhnliche Anerkennung", fortan Teil der Ruhmeshalle sein zu dürfen. "Es tut mir wirklich leid und ich bin zutiefst enttäuscht, dass ich nicht hier sein kann. Zweifelt nicht daran, dass ich begeistert von der ganzen Sache bin. (...) Ich bin unendlich stolz auf diese vier Brüder. Ich bin über ihr Durchhaltevermögen erstaunt und überglücklich, diese Ehre in Empfang nehmen zu dürfen", so Taylor. Er sei "verdammt glücklich darüber, diesen Tag noch erlebt zu haben".

Das ganze erschreckende Ausmaß der Krebsdiagnose Taylors wird jedoch erst in seinen vollständigen Ausführungen deutlich, die auf der Homepage der Band einzusehen sind. "Obwohl mein momentaner Gesundheitszustand nicht unmittelbar lebensbedrohend ist, gibt es keine Heilung mehr", ist da zu lesen. Eine Reise zu der Zeremonie nach Los Angeles sei für ihn "körperlich und mental" nicht möglich gewesen, so der Brite.

Duran Duran machen weiter

Duran Duran wurden 1978 in Birmingham gegründet. 1980 stieß Andy Taylor zu der Gruppe, die kurz darauf ihren großen Durchbruch feierte und mit Hits wie "The Reflex", "The Wild Boys" und dem James-Bond-Song "A View to a Kill" Superstar-Status erlangte. Als der Erfolg abflaute, verließ Andy Taylor 1986 die Band. Nebenher war er Mitte der 80er-Jahre auch Teil der kurzlebigen Formation Power Station, in der Robert Palmer als Frontmann agierte. Von 2001 bis 2006 war Taylor dann abermals Teil von Duran Duran, die immer noch aktiv sind und ihr bis dato letztes Album "Future Past" erst vor einem Jahr veröffentlichten.

Wenngleich die Feier zur Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame in Los Angeles stattfand, befindet sich die Ruhmeshalle eigentlich in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Neben Duran Duran sind auch Eminem, Harry Belafonte, Lionel Richie und Dolly Parton seit dem Wochenende offiziell in ihr aufgenommen. Über die Aufnahme entscheiden neben Künstlerinnen und Künstlern, Expertinnen und Experten auch Fans. Grundbedingung ist, dass die Veröffentlichung des ersten Albums mindestens 25 Jahre zurückliegt.