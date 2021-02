"Ich fühle mich in meinen Vierzigern viel wohler als in meiner Jugend", sagt die Schauspielerin nun.

Seit 2016 ist sie bereits von Brad Pitt getrennt. Doch erst jetzt erholt sich Angelina Jolie so langsam davon. "Es wird langsam, als würde das Eis schmelzen und das Blut in meinen Körper zurückkehren", verrät die 45-Jährige. Sie habe lange gebraucht, ihre Familie zu heilen.

Angelina Jolie blüht nach der harten Trennungsphase wieder auf. Die sechsfache Mutter hatte 2016 die Scheidung von Brad Pitt eingereicht. "Die letzten paar Jahre waren ziemlich hart", sagte die Schauspielerin nun in der britischen "Vogue": "Ich habe mich darauf konzentriert, unsere Familie zu heilen. Es wird langsam, als würde das Eis schmelzen und das Blut in meinen Körper zurückkehren." Noch sei die Reise nicht zu Ende, erklärte sie. Sie hoffe aber, bald wieder völlig glücklich zu werden: "Das plane ich."

Was ihr dabei hilft, ist offenbar das Älterwerden. "Ich bin gerne älter. Ich fühle mich in meinen Vierzigern viel wohler als in meiner Jugend." Das liege vielleicht daran, so die Schauspielerin, "weil meine Mutter nicht lange gelebt hat, also hat das Alter etwas, das sich für mich wie ein Sieg statt wie Traurigkeit anfühlt". Jolies Mutter Marcheline Bertrand starb im Alter von 56 Jahren an einer Krebserkrankung.

Jolie freue sich auf ihre Fünfziger, sagte sie der "Vogue" weiter. Auch, wenn ihre Kinder sich offenbar schon Sorgen machen. Als sie neulich auf dem Trampolin gewesen sei, sagten sie demnach zu ihr: "Nein, Mama, tu das nicht. Du wirst dich verletzen", erzählte die 45-Jährige: "Und ich dachte: 'Gott, ist das nicht lustig?' Ich war mal ein Actionstar und jetzt sagen mir die Kinder, ich soll vom Trampolin steigen, weil ich mich verletzen werde."

Jolie und Brad Pitt haben gemeinsam die Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Die Kinder leben mit ihrer Mutter in Los Angeles, nur fünf Minuten entfernt von Pitts Zuhause. Zu ihrem Verhältnis zu ihrem Ex-Mann äußerte sich Jolie nicht.

Trennung stürzte Jolie und Pitt in Krise

Über das Leben mit den Kindern während der Corona-Pandemie erklärte Jolie: Der Lockdown habe begonnen, nachdem Zahara nach einer Operation "aus dem Krankenhaus entlassen worden war". Alle seien "so froh" gewesen, dass es ihr gut ging, dass wir mit einer anderen Einstellung in den Lockdown gingen". Aber es habe auch andere große Lebensabschnitte gegeben: Pax sei in seinem Abschlussjahr, könne das aber nicht voll auskosten.

Zahara bekomme endlich ihren Führerschein, erzählt Jolie weiter, den Test müsse sie aber mit einem Prüfer machen, der komplett in Schutzkleidung gehüllt sei. "So stellt man sich diese Momente nicht vor. Aber es kommen mehr Geburtstage" und wenn es etwas Schönes gebe an der Situation, dann, dass die Menschen das alles gemeinsam durchstehen.

Pitt und Jolie waren seit 2005 liiert und seit 2014 auch verheiratet. Im September 2016 trennten sich die beiden Hollywood-Stars. Auslöser dafür soll eine Auseinandersetzung mit Adoptivsohn Maddox in einem Flugzeug gewesen sein, bei der Pitt betrunken war. Seitdem befinden sie sich in einem Sorgerechtsstreit.

Nach der Trennung habe sie sich "selbst ein bisschen verloren" und sich "kleiner, fast unbedeutend" gefühlt, verriet Jolie der französischen Zeitschrift "Madame Figaro" 2019. "Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt." Auch Pitt geriet in eine tiefe Krise. Nach eigenen Angaben ging er anderthalb Jahre zu den Anonymen Alkoholikern. Es sei befreiend gewesen, "die eigene hässliche Seite zu zeigen".