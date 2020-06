Das gelungene Comeback der Kelly Family kam vor allem auf sein Betreiben hin zustande. Umso erstaunlicher ist es für viele, dass ausgerechnet Angelo Kelly die Band nun wieder verlässt. Doch der 38-Jährige hat seine Gründe, wie er in "Goodbye Deutschland" noch einmal näher ausführt.

Für viele Fans der Kelly Family war es ein Schock: Mitte Mai verkündete Angelo Kelly, dass er die Kultband verlässt. Es sei einfach "zu viel" gewesen und er habe fast zwei Jahre lang ein "Burnout-Gefühl" mit sich herumgeschleppt, sagte der 38-Jährige damals in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. In einer neuen Folge der Vox-Doku "Goodbye Deutschland" sprach der Musiker nun erneut über seinen Ausstieg und verriet, dass nicht nur der Stress für seine Entscheidung verantwortlich gewesen sei.

So habe es ihm, schon bevor es im Herbst 2019 auf die Tour zum Jubiläumsalbum "Over The Hump - 25 Years Later" ging, gedämmert, dass er höchstwahrscheinlich seine - eigene - Familie in der kommenden Zeit sehr selten sehen werde. "Man weiß vorher schon, es ist ein langer Ritt und man wird viel von zu Hause weg sein", so Kelly. Deshalb habe er kurz vor der Tour entschieden: "Das wird meine letzte Tour sein mit der Kelly Family."

Familie hat Priorität

Auf der Tournee selbst sei er ständig hin- und hergeflogen, um so viel Zeit wie möglich mit seiner Frau Kira und seinen fünf Kindern in ihrer Heimat in Irland zu verbringen, "aber im Großen und Ganzen war ich natürlich weg", erinnert sich der Familienvater. Über Monate hinweg habe er seine Familie nur sporadisch gesehen.

Seine Familie solle jedoch Priorität haben: "Auf Dauer muss meine Familie, privat, das Wichtigste sein", so Kelly. Die Arbeit an der Tour, für die er auch als musikalischer Leiter verantwortlich gewesen sei, habe ihn "sehr viel Kraft" gekostet und sehr viel Zeit von seiner Familie "weggenommen". "Auf Dauer ist das nicht gesund", so der 38-Jährige.

Dem letzten Konzert mit der Kelly Family am 23. Februar 2020 in München ins Auge zu sehen, sei ihm dennoch sehr schwergefallen, erinnert sich der Musiker: "Das war, als würde man sich für einen Boxkampf vorbereiten." Alles in allem sei es aber ein "schöner Abschluss und ein tolles Ende" gewesen.