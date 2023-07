In München von Fans, Medienvertreterinnen und Medienvertretern umlagert: Anna Ermakova.

Wird sie Tänzerin? Tennisspielerin? Oder bleibt sie beim Modeln? Boris Beckers Tochter Anna Ermakova erlebt nach ihrem "Let's Dance"-Sieg jedenfalls einen Höhenrausch. Das beflügelt sie auch mit Blick auf ihre Tätigkeiten in der Zukunft.

Anna Ermakova hat sich ihren kreativen Durchbruch fest vorgenommen. "Ich versuche, kreativ zu werden, und habe einige Projekte in Planung", sagte die 23-Jährige bei der Premiere von Jean Paul Gaultiers Revue "Fashion Freak Show" in München.

Anna Ermakova erschien mit ihrer Mutter Angela. Und Jean Paul Gaultier hatte auch seinen Spaß. (Foto: picture alliance/dpa)

"'Let's Dance' hat mir das Selbstvertrauen gegeben, mehr kreative Dinge zu tun, die ich schon immer tun wollte", erklärte das britische Model. Weitere Details wollte Anna Ermakova noch nicht preisgeben.

Auf dem roten Teppich in München posierte die Tochter von Boris Becker in einem zarten, teils durchsichtigen langen Kleid - zusammen mit ihrer Mutter Angela Ermakova. Selbst für den Modedesigner Gaultier zu laufen, sei ihr nicht vergönnt gewesen, berichtete sie. "Ich hätte es gerne getan. Ich würde es immer noch gerne tun."

Ein Faible für Paris

Für sie sei die ultimative Modehauptstadt Paris, plauderte die Britin weiter aus. Die Revue von Gaultier fand sie nach eigener Aussage "inspirierend und großartig".

Anna Ermakova hatte im Frühjahr an der 16. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teilgenommen. Nachdem sie sich rasch zum Publikumsliebling und zur Favoritin gemausert hatte, konnte sie am Ende an der Seite ihres professionellen Tanzpartners Valentin Lusin auch tatsächlich den Sieg einheimsen.

Anna Ermakova ging aus einer kurzen Affäre ihrer Mutter mit dem ehemaligen Wimbledon-Sieger Boris Becker hervor. Ambitionen, im Tennis Fuß zu fassen, hat sie wohl nicht. Als Model hat sie hingegen in der Vergangenheit schon einige Erfahrungen gesammelt. Und dass sie tanzen kann, hat sie ja nun auch bereits bewiesen. Das sollte ihr doch einige Karrierechancen eröffnen.