Comedian Abdelkarim sorgt für herrliche Lacher, Jorge spricht plötzlich türkisch und "Knossi" tanzt tatsächlich Tango. Für die Überraschung des Abends aber sorgt Anna Ermakova. Und das nicht nur mit einem Quickstep. Let's Dance - die schönste Show im deutschen Fernsehen ist zurück!

Achtung, Bauch einziehen, Schultern zurück, Haltung annehmen. Denn: "Let's Dance" ist zurück. Wir sind wirklich schon bei der 16. Staffel und diese beginnt wie gewöhnlich mit der Kennenlernshow. Wer meint, inzwischen müsste bei dem beliebten Format doch auch mal die Luft raus sein, irrt. Allein das Opening: spektakulär!

Nun könnte man freilich ein wenig miesepetrig flöten: Wer sind diese teils unbekannten Leute? Aber in zwölf Wochen wird das wohl niemand mehr sagen. Zum Ensemble in diesem Jahr gehören natürlich auch bekannte Gesichter wie Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker oder die ehemalige Bachelorette Sharon Battiste sowie der Comedian Abdelkarim oder der ehemalige Kunstturner Philipp Boy.

Zum Glück fliegt in der Kennenlernshow niemand raus und obschon es gewöhnlich anfangs alles ein wenig reizüberflutend wirkt und man gar nicht weiß, wo man zuerst hinschauen soll (Sie können sich das Ganze auch gerne nochmal bei RTL+ anschauen), ist er sehr schnell zurück, dieser ganz eigene Zauber, der diese Show so besonders macht.

Für den Glamour stehen freilich auch die Juroren Motsi und Jorge, der mit seiner Frisur beweist, was man mit dem ollen Lametta vom Tannenbaum noch so alles anstellen kann. Bevor die neuen Kandidaten mit den Profis "verpartnert" werden, müssen sie, wie "Danielito" Hartwich es nennt, einen "ersten Arbeitsnachweis" erbringen.

"Ich habe spontan improvisiert"

In kleinen Gruppen tasten sich alle langsam aneinander heran. Es ist für viele neues Terrain. Den meisten geht - verständlicherweise - ziemlich die Düse. Sharon Battiste, die mit der Schauspielerin Julia Beautx und dem Social-Media-Star Younes Zarou in der ersten Gruppe tanzt, beweist mit einem leichtfüßigen Cha-Cha-Cha, jede Menge Potential. Das wird Christian Polanc in den nächsten Wochen garantiert aus ihr herausholen.

Alle wuseln und flattern vor Aufregung wild umher, die Beine von "GZSZ"-Mimin Chryssanthi Kavazi sind "so weich wie Spaghetti" und der Comedian Abdelkarim sorgt mit seiner Schlagfertigkeit für die ersten Lacher: "Die Schritte waren gelernt, aber ich habe spontan improvisiert". Die einen Kandidaten sind noch von der "Abteilung Schlafwagen", die anderen greifen schon richtig an. Und plötzlich spricht unser Jorge - türkisch! Und dann auch noch arabisch! Dabei soll er doch nur etwas über den Charleston sagen! Hartwich frotzelt: "Wir verstehen schon dein deutsch nicht, da musst du nicht noch arabisch und türkisch reden!"

Den ersten stehenden Beifall erhalten der Sternekoch Ali Güngörmüs, Philipp Boy & Jens "Knossi" Knossalla für einen Tango, obschon King "Knossi" noch beim Training meint: "Ist für'n Menschen nicht machbar." Es ist immer wieder berührend, den Neulingen dabei zuzuschauen, wie die Last und die Anspannung von ihnen abfallen, aber Vorsicht, "Knossi": Nicht zu viel reden! Das mag der Llambi nämlich überhaupt nicht! Ist okay, wenn man sich am Anfang selber feiert. Auch wenn man getanzt hat, "wie von der MS Europa".

"Ich habe ein bisschen Angst vor dem Publikum"

Mit von der Partie sind auch der Mentalist Timon Krause und der Handballspieler Michael Kraus. Beide tanzen einen Quickstep. Und der kann sich wahrlich sehen lassen! Das Beste aber hat sich unser RTL wieder einmal bis zum Schluss aufgehoben: die fünfte Gruppe. In dieser tanzen das Model Alex Mariah Peter, die Ex-Frau von Vitali Klitschko, Natalia Yegorova und Anna Ermakova. Präsentiert wird ein Langsamer Walzer und Anna ist sehr "nervös, aber auf eine gute Art."

Die 22-Jährige ist nicht nur die beste Tänzerin des Abends, sie erhält auch die Wildcard und muss in der kommenden Show nicht zittern. Die Jury lobt sie für ihren schönen Schrittansatz. Motsi hatte sogar schon ein bisschen Gänsehaut. Tatsächlich aber geht von Ermakova ein gewisses Leuchten aus. Vielleicht ist es ihre bescheidene Art, das schüchterne Lächeln, wenn sie versucht, deutsch zu sprechen. Ehrlich gibt sie zu: "Ich habe ein bisschen Angst vor dem Publikum". Aber nicht nur im Saal ist an diesem Abend so viel "positive Energie", sondern auch in einer jungen Frau, die die ganze Welt bis dato nur "als die Tochter von" kannte. Das Publikum aber hat sie ganz allein als Anna verzaubert. Let's Dance!