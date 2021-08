Ab September will die ehemalige Leichtathletin bei RTL als Fußballmoderatorin durchstarten. Kurz vorher wendet sie sich aber noch mit einer ganz persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie ist seit Langem unheilbar krank.

Im Interview mit RTL hat Anna Kraft ihre Diagnose jetzt öffentlich gemacht. Vor sechseinhalb Jahren geht die Moderatorin mit einem vermeintlich eingeklemmten Nerv zum Arzt. Nach unzähligen Untersuchungen und Tests steht jedoch fest: Die Sportlerin, die mehrfach Deutsche Meisterin mit der Sprint-Staffel wurde, leidet an Multipler Sklerose (MS). Die Diagnose ist für Kraft ein Schock. Sie denkt an ein Leben im Rollstuhl, an eine Zukunft als chronisch Kranke. "Ich habe gedacht: Warum ich? Ende ich so?", erzählt die Sportlerin im RTL-Interview.

Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst und meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. MS ist auch als "Krankheit der 1000 Gesichter" bekannt – kein Fall gleicht dem anderen. Während einige Menschen fast ohne Einschränkungen durch die Krankheit leben können, sind andere mit der Diagnose schon früh auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen. In Deutschland leben Zahlen des Bundesversicherungsamtes zufolge knapp 250.000 Menschen mit der Diagnose.

Anna Kraft hat das Glück, bislang einen eher leichten Verlauf der Krankheit zu erleben. Sie geht arbeiten, treibt nach wie vor Sport und ist seit ihrer Diagnose sogar zweimal Mutter geworden. "Ich hatte unproblematische Schwangerschaften. Die Schwangerschaft hat die MS sogar unterdrückt, und der Professor hat gesagt: Mensch, Frau Kraft, dann kriegen sie doch einfach noch ein paar Kinder, dann geht es Ihnen immer gut."

"Auch ich habe meine Dämonen-Tage"

Bislang verläuft die Multiple Sklerose bei Anna Kraft also eher unproblematisch – das liege auch daran, dass die Krankheit bei ihr früh diagnostiziert und schnell mit Medikamenten behandelt wurde, so Kraft. Man sehe ihr die Krankheit zwar nicht unbedingt an, "aber natürlich habe ich auch meine Dämonen-Tage, wie ich so schön sage. Ich hab die Ameisen im Arm und im Fuß, da kribbelt's, dann ist es wie eingeschlafen. Ich hab manchmal ein bisschen Spastik in der Hand."

Ob die Symptome in Zukunft schlimmer werden, lässt sich bei einer Erkrankung wie MS kaum abschätzen. Anna Kraft hat sich deshalb "Lebe den Moment" zum Motto gemacht. "Jetzt im Job, mit meinen neuen Aufgaben, mit meinen Kindern sowieso. Mit meinem Freund. Nicht zurückblicken, einfach nach vorne."