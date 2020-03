Die Corona-Pandemie bestimmt die Schlagzeilen, auch in der Welt der Promis. Doch es gibt in diesen Tagen auch immer wieder positive Nachrichten zu verkünden. Zum Beispiel diese: Sängerin Anna-Maria Zimmermann erwartet ihr zweites Kind.

Anna-Maria Zimmermann ist wahrlich durch schwere Zeiten in ihrem Leben gegangen. Schließlich hinterließ der Unfall, den die ehemalige Teilnehmerin bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) 2010 erlitt, bleibende Schäden bei ihr. Seit dem Helikopterabsturz ist ihr linker Arm zum Teil gelähmt.

Doch während viele Beobachter Zimmermanns Unfall noch immer kaum aus dem Kopf kriegen, ist das für sie Schnee von gestern. "Würde ich nicht so in der Öffentlichkeit stehen, würde ich gar nicht mehr daran denken", verriet sie ntv.de etwa schon vor knapp drei Jahren in einem Interview.

Die 31-Jährige hat allerdings auch jeden Grund, inzwischen wieder positiv nach vorne zu blicken. Schließlich hat sie es geschafft, sich als Schlagersängerin zu etablieren und auch am Ballermann zu einer festen Größe zu werden.

"Ein kleines 'großes' Geheimnis"

Von Zimmermanns erfülltem Privatleben mal ganz zu schweigen. 2015 heiratete sie ihren Freund Christian Tegeler. Zwei Jahre später wurden die beiden Eltern eines Sohnes. Und damit war die Familienplanung noch nicht abgeschlossen, wie wir nun erfahren.

Zimmermann gab auf ihrer Instagram-Seite bekannt, erneut schwanger zu sein. Dazu postete sie ein Foto von sich, auf dem bereits ein ordentliches Babybäuchlein zu erkennen ist. In ihrem Kommentar zu dem Bild verrät die Sängerin: "Ich habe schon sehr lange ein kleines 'großes' Geheimnis, was ich jetzt mit euch teilen möchte. Wir sind ab August zu viert. Heute habe ich Halbzeit und versuche, in der schwierigen Zeit gerade positiv zu bleiben." Den Post garnierte Zimmermann noch mit diversen Hashtags, darunter das Kürzel "ssw20", das klarmacht, dass sie sich konkret in der 20. Schwangerschaftswoche befindet.

Bleibt zu hoffen, dass die Vorfreude auf die bevorstehende Geburt nicht zu sehr von den aktuellen Geschehnissen rund um die Corona-Krise getrübt wird. Schließlich sind solche Nachrichten in der "schwierigen Zeit", von der Zimmermann schreibt, für alle ein schöner Lichtblick.