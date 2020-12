Sir Anthony Hopkins ist mit seinen fast 83 Jahren eine lebende Hollywood-Legende und für viele ein Vorbild. Doch war das nicht immer so. Früher kämpfte der Brite mit einer Alkoholsucht. Seit 45 Jahren schon ist er trocken und froh darüber.

Am Donnerstag feiert Sir Anthony Hopkins seinen 83. Geburtstag. Kurz zuvor erinnert er sich daran zurück, dass er so weit nie gekommen wäre, hätte er nicht vor 45 Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken.

Damals erhielt Sir Anthony Hopkins einen "Weckruf", infolge dessen er dem Alkohol auf ewig entsagte. Am Dienstag feierte der britische Oscarpreisträger seinen persönlichen Meilenstein "voller Dankbarkeit" bei Twitter. In einem Video spricht er über seine schlimme Trinksucht und richtet zum Ende des Corona-Jahres ermutigende Worte an die junge Generation.

"Ich steuerte auf eine Katastrophe zu, trank mich zu Tode", erinnert sich Hopkins in dem kurzen in Schwarz-Weiß gehaltenen Clip an das Jahr 1975. Er wolle niemandem etwas "predigen", habe allerdings eine "Botschaft" für seine Zuhörer: "Ein kurzer Gedanke, der lautete: 'Willst du leben oder sterben?' Ich sagte: 'Ich will leben.'" Seit diesem Moment vor mehr als vier Jahrzehnten sei das Leben des 82-Jährigen "großartig" gewesen.

"Es wird das beste Jahr"

Am Ende des "harten Jahres" 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie für viele Menschen "voll von Kummer und Traurigkeit" gewesen sei, hatte der Hannibal-Lecter-Darsteller aus "Das Schweigen der Lämmer" noch eine weitere Botschaft für junge Menschen in petto. Er selbst habe als trockener Alkoholiker durchaus "schlechte Tage" erlebt und "einige Anflüge von Zweifeln" gehabt. Aber: "Heute ist das Morgen, wegen dem ihr euch gestern so gesorgt habt."

"Gebt nicht auf. Haltet einfach durch, kämpft weiter. Seid mutig und es werden euch mächtige Kräfte zu Hilfe kommen", rät Hopkins. Dieses Verhalten habe ihn sein "Leben hindurch gestärkt". Am Ende seines einminütigen Videos wünscht die britische Leinwandlegende den knapp 700.000 Followern ein "Frohes neues Jahr" 2021 und prophezeit: "Es wird das beste Jahr."