Nach zehn Jahren beenden TV-Star Elizabeth Chambers und US-Schauspieler Armie Hammer 2020 das Kapitel Ehe. Die Scheidung geht jedoch alles andere als schnell über die Bühne. Erst jetzt sind die beiden offiziell getrennt.

US-Schauspieler Armie Hammer und TV-Star Elizabeth Chambers haben sich im Scheidungsverfahren geeinigt. Ein Richter soll die Vereinbarung bald bestätigen. Das meldet das "People"-Magazin unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. Den Antrag hatte Chambers vor drei Jahren gestellt.

In einer Versäumniserklärung, die dem US-Magazin vorliegt, enthüllt das Gerichtsdokument, dass "die Parteien eine schriftliche Vereinbarung über ihr Eigentum und ihre Ehe- oder Lebenspartnerschaftsrechte, einschließlich Unterhalt, getroffen haben, deren Original dem Gericht vorgelegt wird oder wurde" und dass das Paar "das Gericht darum bittet, die Vereinbarung zu genehmigen".

2010 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Ihre Kinder, Tochter Harper und Sohn Ford, machten das Familienglück zunächst perfekt. Via Instagram hatten die beiden dann im Juli 2020 ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. "Dreizehn Jahre als beste Freunde, Seelenverwandte, Partner und dann Eltern", schrieb Hammer zu einem älteren gemeinsamen Foto.

Keine Anklage wegen sexuellem Missbrauch

Wenig später wurden schwere Anschuldigungen gegen Armie Hammer erhoben, darunter der Vorwurf der sexuellen Nötigung, was die Filmkarriere des Schauspielers zum Erliegen brachte. Er selbst stritt diese vehement ab und behauptete, alle fraglichen Begegnungen seien einvernehmlich gewesen. In einem Interview, in dem Hammer erstmals sein Schweigen nach den schweren Vorwürfen brach, erklärte er aber, dass er Frauen "benutzt" habe. Sein Lebensstil sei zu jener Zeit "intensiv" und "extrem" gewesen, ein "Wirbelwind aus Reisen und Sex und Drogen und großen Emotionen", sagte Hammer der "Air Mail", einem digitalen Newsletter.

Ende Mai beschloss die Staatsanwaltschaft von Los Angeles aber, in dem Fall keine Anklage zu erheben, weil sie nach einer Untersuchung "nicht in der Lage war, den Fall zweifelsfrei zu beweisen". Das berichteten damals mehrere US-Medien.