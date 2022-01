Arnold Schwarzenegger in Autounfall verwickelt

Frau wird bei Unglück verletzt Arnold Schwarzenegger in Autounfall verwickelt

Als Actionstar war er bereits in zahlreiche filmische Massenkarambolagen und Autostunts verwickelt. Auch im echten Leben erwischt es Arnold Schwarzenegger jetzt in seinem SUV auf einer Fahrt durch LA. Der Aufprall ist offenbar so heftig, dass die Airbags auslösen.

Arnold Schwarzenegger war am Freitag in einen Autounfall verwickelt, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Dies bestätigte ein Sprecher des Schauspielers dem "People"-Magazin. Demnach wurde eine Frau bei dem Unglück verletzt. Schwarzenegger selbst ist offenbar nichts passiert: "Ihm geht es gut, seine einzige Sorge gilt im Moment der verletzten Frau", erklärte der Sprecher.

Das Los Angeles Police Department bestätigte dem US-Magazin, dass sich auf dem Sunset Boulevard und der Allenford Ave ein Unfall ereignet habe. Schwarzenegger soll in einem SUV unterwegs gewesen sein. Dem Nachrichtensender CNBC zufolge erklärte die Polizei zudem, dass "weder Alkohol noch Drogen im Verdacht stehen, bei dem Zusammenstoß eine Rolle gespielt zu haben".

Laut dem "People"-Magazin saß der 74-Jährige in einem SUV, das einen roten Toyota Prius rammte, wodurch die Airbags an Schwarzeneggers Wagen ausgelöst wurden. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Geländewagen anschließend nacheinander auf zwei andere Autos.

Der "Terminator"-Star ist seit Kurzem ein geschiedener Mann. Bereits 2011 trennte sich der Schauspieler von seiner Ex-Frau Maria Shriver, der Scheidungsprozess dauerte aber über zehn Jahre. Die beiden waren seit 1986 verheiratet und haben die gemeinsamen Kinder Katherine (32), Christina (30), Patrick (28) und Christopher (24).