Irgendwann ist immer das erste Mal - auch für Arnold Schwarzenegger. So übernimmt der 73-Jährige nun das erste Mal in seinem Leben eine Hauptrolle in einer Serie. Fans hoffen, das Format könne Erinnerungen an den Erfolgsfilm "True Lies" wachrufen.

Das Projekt klingt vielversprechend - jedenfalls mit Blick auf die Besetzung. Wie der US-Streamingdienst Netflix mitteilte, hat sich das Unternehmen die Rechte für eine Agentenserie mit Arnold Schwarzenegger in der männlichen Hauptrolle gesichert.

In dem Format geht es um ein Vater-Tochter-Gespann, gespielt von Schwarzenegger und Monica Barbaro ("Top Gun: Maverick"). Die beiden Protagonisten kommen im Verlauf der Serie dahinter, dass sie beide unabhängig voneinander für den US-Geheimdienst CIA arbeiten.

Die Idee für das Projekt stammt von "Sopranos"-Autor Nick Santora. Schwarzenegger fungiert dabei auch als ausführender Produzent. Dass die Serie umgesetzt werden soll, steht schon etwas länger fest. Nun jedoch ist auch klar, dass die erste Staffel vorerst acht Folgen umfassen soll und bei Netflix zu sehen sein wird.

"Wilder Ritt"

Die Episoden sollen jeweils ungefähr eine Stunde lang sein. Mit Blick auf die angekündigte Handlung machen sich viele "Arnie"-Fans schon Hoffnung, dass es sich dabei um eine Art "True Lies" in Serienform handeln könnte. In der Action-Komödie von James Cameron mimte Schwarzenegger bereits 1994 an der Seite von Jamie Lee Curtis Spion und Familienvater in Personalunion.

Schwarzenegger selbst hat sich auf Twitter bereits zu Wort gemeldet. Angesichts seiner ersten Hauptrolle in einer Serie ist er voller Vorfreude: "Fans rund um den Globus haben mich schon seit Jahren nach einem wilden Ritt wie diesem gefragt und jetzt werden sie ihn bekommen." Er sei "mehr als aufgeregt", daran mit Santora, Barbaro und dem übrigen Team zu arbeiten. Wann die Serie veröffentlicht werden soll, steht noch nicht fest.