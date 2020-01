Immer wieder zeigt US-Model Ashley Graham stolz ihren Babybauch bei Instagram - nicht selten auch mit Nacktfotos. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei. Denn für das Plus-Size-Model ist das Warten auf ihren Nachwuchs offiziell beendet.

Plus-Size-Model Ashley Graham ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie sie in einer kurzen Nachricht in ihrer Instagram-Story schreibt, hat sie ihren Sohn bereits am Samstag, den 18. Januar um sechs Uhr abends auf die Welt gebracht. "Unser Leben hat sich zum Besseren verändert", schrieb sie und bedankte sich "für all die Liebe und Unterstützung während dieser unglaublichen Zeit". Den Namen des Babys gab sie noch nicht preis.

Für Graham und ihren Ehemann, Justin Ervin, ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar ist seit 2010 verheiratet. Graham hatte ihre Schwangerschaft im Sommer 2019 öffentlich gemacht. Anfang November hatte das US-Model in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres verraten, dass es ein Junge wird. "Ich bekomme einen Jungen!", kreischte sie dort. "Ich werde für einen Jungen eine Mami sein!"

Die 32-Jährige frischgebackene Mama hat ihre Schwangerschaft intensiv auf Instagram mit ihren rund zehn Millionen Fans geteilt. Seit der Bekanntgabe im August vergangenen Jahres, machte sie keinen Hehl daraus, dass und wie dieser Zustand ihren Körper veränderte. Immer wieder konnten ihre Follower die Verwandlung bei Instagram begutachten, wenn sich Graham dort nackt vor der Kamera präsentierte.

Vor ihren Fans gab Graham auch kürzlich an, sie habe während der Schwangerschaft rund 23 Kilogramm zugenommen. Sie betonte dabei immer, dass ihr das rein gar nichts ausmache. Das bewiesen auch immer wieder ihre freizügigen Fotos. So konnte man sie kürzlich auf mehreren Nacktbildern in Schwarz-Weiß und ganz ohne Photoshop bewundern oder auch bei ihren täglichen Yoga-Übungen. Laut eigener Aussage hat sie sich nie wohler gefühlt als in diesem Zustand.

Jetzt wird sich bald zeigen, ob Graham mit ihrer Veränderung zur Mama genauso offen umgeht und viele Bilder von ihrem kleinen Sohn zeigen wird. Ihre Fans wird es mit Sicherheit freuen.