Dass sie erneut schwanger ist, gibt Ashley Graham im Juli bekannt. Nun veröffentlicht sie auf Instagram ein Video, das sie beim Ultraschall zeigt. Dort erfährt das Model, dass es gleich zwei Babys erwartet - und bricht in schallendes Gelächter aus.

Die schwangere Ashley Graham hat in einem Instagram-Video verkündet, dass sie Zwillinge erwartet. Das Model zeigt in einem kurzen Clip, wie es gemeinsam mit Ehemann Justin Ervin zwei positive Schwangerschaftstests begutachtet und anschließend bei einem Ultraschall-Termin erfährt, dass es zwei Jungen erwartet. Die 33-Jährige brach dabei in schallendes Gelächter aus und konnte es gar nicht glauben, dass sie bald Mutter von drei Jungs ist.

Mitte Juli gab das Model seine Schwangerschaft bekannt. Das veröffentlichte Instagram-Bild zeigte Graham samt kugelrundem Babybauch auf einer Wiese und nur mit einem weißen Oversize-Hemd bekleidet. Zu der Aufnahme ihres Ehemanns schrieb sie: "Das vergangene Jahr war voller kleiner Überraschungen, großem Kummer, familiärer Anfänge und neuer Geschichten. Ich fange gerade erst an, zu verarbeiten und zu feiern, was dieses nächste Kapitel für uns bringen mag."

Das Paar ist seit 2010 verheiratet. Graham hatte ihre erste Schwangerschaft im Sommer 2019 öffentlich gemacht, im Januar 2020 kam ihr Sohn Isaac zur Welt.

Ashley Graham ist als sogenanntes "Plus-Size-Model" berühmt geworden. Jedoch lehnt sie diesen Begriff ab, da er bereits ein Abweichen von der vermeintlichen Norm impliziere. Stattdessen steht Graham von jeher selbstbewusst zu ihren Pfunden und ließ die Öffentlichkeit auch daran teilhaben, wie ihre Schwangerschaft ihren Körper noch einmal veränderte.