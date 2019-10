Während der Schwangerschaft verändert sich der Körper. Das ist nicht immer bequem, aber eben unvermeidbar. Das weiß auch Ashley Graham und müht sich daher, sich darüber zu freuen. Auf Instagram teilt sie ein Video, das sie nackt und in Nahaufnahme zeigt.

Wenn ein Mensch in einem anderen Menschen heranwächst, sieht man das. Die Veränderungen beobachtet bei sich auch Ashley Graham. Auf Instagram teilte das schwangere Model nun eine durchaus interessante Auseinandersetzung mit dieser Tatsache. Die wenigsten werdenden Mütter würden das wohl so nachmachen.

"Ich werde dicker und dicker und versuche jeden Tag, mich über meinen neuen Körper zu freuen", schreibt Graham auf Instagram. Und offenbar gehört es zu diesem Prozess dazu, sich selbst nicht nur aus allen erdenklichen Winkeln zu betrachten, sondern das Gesehene auch für die Nachwelt festzuhalten. So veröffentlichte Graham also ein kurzes Video, das eine wilde Kamerafahrt über ihren nackten Körper zeigt.

Zu Musik und Glitzerfilter filmt Graham ihren Körper ab - ein paar Dehnungsstreifen hier, ein bisschen Speck da. Am Ende grinst die 31-Jährige breit in die Kamera. "Es ist eine Reise", ergänzt sie hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. "Ich bin so dankbar, so viel Unterstützung zu haben.

Aufgeblüht mit Babybauch

Graham ist derzeit mit ihrem ersten Kind schwanger. In wie vielten Monat Graham ist, ist nicht bekannt. Sie und ihr Ehemann Justin Ervin verkündeten die Schwangerschaft Mitte August. Sollten sie dabei die Drei-Monats-Regel beachtet haben, könnte es sein, dass Fans des Paares noch bis in den späten Februar auf den Promi-Nachwuchs warten müssen.

Bislang zeigte sich Graham von ihrer Schwangerschaft nur bedingt eingeschränkt, sie blühte regelrecht auf. Jüngst beeindruckte sie ihre Fans mit einem Video, das sie souverän beim Krafttraining mit Babybauch zeigt.