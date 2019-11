Im August 2018 verkündet Ashley Graham, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Seither lässt sie ihre Instagram-Follower regelmäßig an ungeschönten Updates zu ihrer Schwangerschaft teilhaben. Inzwischen hat ihr Bauch eine beachtliche Größe erreicht.

Nach neun Jahren Ehe erwarten Model Ashley Graham und ihr Ehemann Justin Ervin im Januar ihr erstes Baby. Bei Instagram lässt die 32-Jährige ihre Follower an der für das Paar besonderen Zeit bis dahin teilhaben und zeigt ganz offen, was die Schwangerschaft mit ihrem Körper macht.

Und der Bauch wächst und wächst. Auf ihrem neuesten Foto auf der Social-Media-Plattform sitzt Graham im Schneidersitz auf dem Sofa. Sie trägt nur Unterwäsche und hält sich In-Ear-Kopfhörer an den XXL-Bauch. Dazu schreibt sie: "Der Baby-Junge hat in dieser Woche die Größe einer Kokosnuss erreicht und bekommt jetzt erste Anweisungen von Gayle King in meinem Podcast."

Für ihren Podcast "Pretty Big Deal" trifft sich Graham immer wieder mit berühmten Frauen, unter anderem waren schon Kim Kardashian und Amy Schumer bei ihr zu Gast. Die 64-jährige Gayle King ist eine in den USA enorm bekannte Journalistin und Autorin, die unter anderem bei CBS mehrere Sendungen moderiert.

Dokumentierte Veränderungen

Anfang des Monats erst hatte Graham in der Show von Ellen DeGeneres das Geschlecht des Babys öffentlich gemacht. "Ich bekomme einen Jungen!", kreischte sie da. "Ich werde für einen Jungen eine Mami sein!" Die Veränderungen an ihrem Körper filmt sie regelmäßig und postet sie in den sozialen Medien. "Ich werde dicker und dicker und versuche jeden Tag, mich über meinen neuen Körper zu freuen", schrieb sie zum Beispiel auf Instagram und zeigte dazu ihre Dehnungsstreifen.

Graham ist seit neun Jahren mit dem Regisseur Ervin verheiratet. In ihrem Schwangerschafts-Post von August gratulierte sie erst ihrem Mann zum Hochzeitstag: "Vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet." Danach freute sie sich über die "wachsende Familie". Ihr Babybauch war in dem Clip bereits deutlich zu erkennen.