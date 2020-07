Beim Thema Stillen in der Öffentlichkeit scheiden sich die Geister. Ein zu intimer Akt oder die natürlichste Sache der Welt? Für Ashley Graham ist der Fall klar. Das Model postet in den sozialen Medien Fotos, auf denen sie ihr Baby stillt und zeigt den Prozess sogar in Nahaufnahme.

Im Januar ist Plus-Size-Model Ashley Graham zum ersten Mal Mutter geworden. Schon während der Schwangerschaft gewährte die 32-Jährige ungeschminkte Einblicke in das Leben einer werdenden Mutter und zeigte, wie sich ihr Körper mehr und mehr veränderte. Nun postet sie Fotos, die sie und Söhnchen Isaac beim Stillen zeigen. Doch das allein reicht ihr nicht.

Auf dem ersten Bild, das Graham bei Instagram mit dem Satz "Chillen nach dem Pool" hochgeladen hat, sieht man sie mit offener Bluse und nur in einer schwarzen Bikinihose auf einem Sofa liegen. Mit einer Hand hält sie die Kamera, mit der anderen den in eine Windel gepackten Po von Isaac, der seinerseits an ihrer Brust nuckelt. Klickt man weiter, kann man den Stillvorgang noch zweimal in Nahaufnahme betrachten. Der Fokus liegt dabei auf dem kleinen Händchen, mit dem sich das Baby an der Brust seiner Mutter festkrallt.

"Am Stillen ist nichts falsch, aber ..."

Dem Großteil von Grahams Fans gefällt das, viele fühlen sich dazu aufgerufen, von ihren eigenen Stillerfahrungen zu berichten. Doch wie es bei diesem Thema häufig ist, finden sich auch hier Kritiker. So heißt es unter anderem in den Kommentaren: "Manche Dinge sind einfach nicht für die Öffentlichkeit gedacht" oder "Am Stillen ist nichts falsch, aber es ist unnötig, diesen Moment für Instagram festzuhalten".

An Graham dürfte diese Kritik abprallen, denn sie hat sich noch nie darum geschert, was andere von ihr denken. So zeigte sie kurz nach der Geburt ihres Sohnes schonungslos, was die Schwangerschaft mit ihrem Körper angestellt hatte. Sie postete ein Nacktfoto von sich, auf dem die dafür typischen Dehnungsstreifen deutlich zu sehen waren.

Auch machte Graham keinen Hehl daraus, dass es nicht nur schöne Seiten hat, Mutter zu werden und Mutter zu sein. "Hebt eure Hand, wenn ihr nicht wusstet, dass ihr eure eigenen Windeln wechseln werdet", schrieb sie zu einem Selfie aus dem Badezimmer in übergroßer Unterhose. Und: "Nach all den Jahren in der Modebranche hätte ich niemals gedacht, dass Einwegunterwäsche mal meine Lieblingsbekleidung sein würde, aber so ist es jetzt."