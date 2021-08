Vor wenigen Tagen wird bekannt, dass sich Kiss-Frontmann Paul Stanley mit dem Coronavirus infiziert hat. Nun hat es auch Bassist Gene Simmons erwischt. Der 72-Jährige klagt über leichte Symptome, während es Stanley schon wieder besser geht. Dennoch müssen weitere Konzerte ausfallen.

Nach Kiss-Frontmann Paul Stanley ist nun auch der Bassist der Hardrock-Band, Gene Simmons, positiv auf Corona getestet worden. Der 72-jährige Simmons habe leichte Krankheitssymptome, teilte die US-Band auf Instagram mit. Bis zum 5. September werden nun vier geplante Konzerte in den USA abgesagt.

Die Band und die Crewmitglieder werden sich zehn Tage in ihrem eigenen Umfeld isolieren, wie es weiter hieß. Danach wollten sie ihre "End Of The Road"-Tour in Kalifornien fortsetzen.

Vorige Woche hatte Kiss wegen eines positiven Corona-Tests bei Frontmann Paul Stanley ein Konzert im US-Staat Pennsylvania kurzfristig abgesagt. Alle Bandmitglieder und die Crew seien vollständig geimpft und hätten Hygieneregeln befolgt, teilte die Band mit.

"Nun ist es überstanden"

Der 69-jährige Sänger schrieb jetzt auf Twitter, er habe nur "leichte" Beschwerden gehabt, verglichen mit vielen anderen Covid-Kranken, aber es habe ihn ganz schön fertig gemacht. "Nun ist es überstanden", so Stanley.

Die Band um die Hardrocker Stanley und Simmons ist für Hits wie "Shout It Loud", "Calling Dr. Love" und "Cold Gin" bekannt. Die spektakulären Bühnenshows sind neben dem schwarz-weißen Make-up der Musiker das Markenzeichen von Kiss.