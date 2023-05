(Foto: picture alliance/dpa/Tampa Bay Times via ZUMA Press)

Will nicht, dass ihre Fans hart angepackt werden: Taylor Swift.

Als Superstar Taylor Swift am Samstag ein Konzert in Philadelphia gibt, kommt es offenbar zu einem Gerangel zwischen Fans und Security-Kräften. Die Sängerin geht von der Bühne lautstark dazwischen. Mitschnitte der Szene machen nun in den sozialen Netzwerken die Runde.

Ein Mitschnitt eines Konzertes von US-Sängerin Taylor Swift sorgt für Aufsehen bei Twitter und Co. In dem 25 Sekunden langen Clip singt die 33-Jährige gerade ihren Song "Bad Blood", als sie plötzlich von der Bühne Sätze ruft wie "Sie ist in Ordnung", "Sie hat gar nichts gemacht" oder auch einfach nur "Hey! Stop!". Kurz darauf konzentriert sie sich dann wieder auf ihren Auftritt.

Die Sängerin adressiert damit offenbar die Sicherheitskräfte, die während des Konzerts im Einsatz sind und aus Swifts Sicht zu grob mit einem Fan umgehen. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, entstand die Aufnahme bei einer Show der 33-Jährigen am Samstagabend in Philadelphia.

Eine Stellungnahme zu dem Vorfall gab es zunächst weder von Seiten des Veranstalters noch von Swifts Management. Auf Twitter meldete sich allerdings eine Frau zu Wort, die nach eigenem Bekunden Besucherin des Konzerts war. Ihren Angaben zufolge drängten die Sicherheitskräfte die Fans an der Absperrung vor der Bühne gewaltsam zurück, "anstatt uns einfach zu sagen, dass wir uns bewegen sollen". Obwohl die Besucherinnen und Besucher "nichts geschmissen" oder "Verrücktes geschrien" hätten, sei die Security "extrem aggressiv" gegen sie vorgegangen.

Auch auf TikTok veröffentlichte eine Frau ein Statement, in dem sie erklärt, diejenige zu sein, für die sich Swift auf der Bühne eingesetzt habe. Ihren Ausführungen zufolge wurden sie und ihre Freundinnen von einem Security-Mitarbeiter "schikaniert".

"Taylor bekam mit, dass ich Spaß hatte und ihm das nicht gefiel. Das gefiel wiederum ihr nicht. Letztlich wurde er hinausgeführt und uns wurden dann Freitickets angeboten", so die mutmaßliche Konzertbesucherin.

Der Clip, der Swifts Einsatz für einen Fan zeigt, war am Sonntag auf dem Profil einer Twitter-Userin hochgeladen worden und wurde bis Montag mehrere Millionen Mal angeklickt. Für ihre Worte erhielt die Sängerin viel Zuspruch von ihren Fans: "Ich liebe unsere Königin", schrieb etwa eine Userin. "Ich respektiere sie so sehr dafür", merkte eine andere an.

Swift hatte die "Eras Tour" Anfang November 2022 angekündigt. Die Tournee solle ihre bisherigen zehn Studioalben verbinden, kündigte die Musikerin an. Geplant sei "eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (in der Vergangenheit und Gegenwart)". Ob die Tour auch nach Europa kommen wird, war zunächst nicht bekannt.