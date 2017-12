Unterhaltung

Eine Trophäe für Fatih Akin?: "Aus dem Nichts" für Golden Globe nominiert

Ab jetzt heißt es Daumen drücken: Zum 75. Mal werden im kommenden Jahr die "Golden Globes" verliehen und diesmal hat auch ein deutscher Film Chancen auf eine goldene Weltkugel. Nominiert ist Fatih Akins NSU-Drama "Aus dem Nichts" jedenfalls schon.

In Los Angeles sind die Nominierungen für die Golden Globes bekannt gegeben worden: Der Film "Aus dem Nichts" ist mit im Rennen um die begehrte Ausszeichnung. Das NSU-Drama des Regisseurs Fatih Akin wurde in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. Dort konkurriert er unter anderem mit dem Cannes-Gewinner "The Square", einer schwedischen Satire von Ruben Östlund.

Akin selbst freue sich sehr über seine Nominierung. Er sei dankbar, glücklich und erleichtert. "Ich fühle mich sehr geehrt, weil ich noch nie mit einem Film so weit gekommen bin." Dass gerade eine so persönliche Arbeit die Chance auf die Auszeichnung habe, freue ihn besonders. "Aus dem Nichts" ist auch der deutsche Oscar-Kandidat für den besten nicht-englischsprachigen Film.

Komponist Hans Zimmer könnte erneut abräumen

Der letzte deutsche Film, der den Golden Globe nach Deutschland holte, war 2010 "Das weiße Band" von Michael Haneke. Im vergangenen Jahr wurde Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" zwar nominiert, ging aber leer aus.

Ein weiterer Deutscher, Star-Komponist Hans Zimmer, hat 2018 ebenfalls beste Chancen auf die begehrte Trophäe in Form einer Weltkugel. Mit seiner Komposition für das Kriegsdrama "Dunkirk" holte der gebürtige Frankfurter seine 13. Nominierung in der Sparte "Beste Filmmusik". Zwei Globes hat er schon: 1995 bekam er einen für "König der Löwen", 2001 folgte dann der zweite für "Gladiator".

"Dunkirk" von Christopher Nolan geht mit dem Fantasymärchen "Shape of Water" von Guillermo del Toro und Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" ins Rennen um das beste Filmdrama. Unter den nominierten Schauspielern sind Gary Oldman, Tom Hanks, Meryl Streep und Helen Mirren. Die Golden Globes werden am 7. Januar in Beverly Hills vergeben.

