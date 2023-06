Im März tauchen Bilder von Avril Lavigne und Tyga auf, die darauf schließen lassen, dass die zwei ein Paar sind. Wenig später stützen Social-Media-Posts der Sängerin diese Vermutung. Nun soll nach gerade einmal drei Monaten aber auch schon wieder Schluss sein.

Anfang des Jahres sah man Avril Lavigne und Tyga erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Damals war die Musikerin gerade erst frisch getrennt von ihrem Verlobten, dem Rapper Mod Sun. Nun soll auch zwischen ihr und Tyga bereits wieder Schluss sein.

Laut einem Bericht der US-Promiseite "TMZ" haben sich die 38-Jährige und der fünf Jahre jüngere Tyga sogar schon vor ein paar Wochen getrennt. Sie seien zu dieser "gemeinsamen Entscheidung" gekommen, nachdem ihre Romanze eigentlich gerade erst Fahrt aufgenommen hatte. "TMZ" will zudem erfahren haben, dass zwischen der Sängerin und dem Ex-Freund von Kylie Jenner kein böses Blut herrsche, seien ihre Gefühle füreinander wohl sowieso noch nicht allzu ernst gewesen.

Knutschend in Paris

Zum ersten Mal sah man Avril Lavigne und den Rapper im Februar bei einem gemeinsamen Essen in Los Angeles, wo sie von Paparazzi auf dem Parkplatz bei einer Umarmung erwischt wurden. So richtig offiziell wurde es aber erst, als sie Seite an Seite bei der Pariser Fashion Week auftauchten und sich von den Fotografen vor Ort sogar knutschend ablichten ließen. Kurz darauf postete Avril Lavigne dann erste gemeinsame Fotos auf ihrem Instagram-Account, die sie und Tyga in inniger Umarmung zeigten und die Gerüchte um ihre Liebe zu bestätigen schienen.

Vor ihrer Beziehung mit Mod Sun war Avril Lavigne von 2013 bis 2015 mit Nickelback-Sänger Chad Kroeger verheiratet. Er war allerdings bereits ihr zweiter Ehemann, denn 2006 hatte sie schon dem Sum-41-Sänger Deryck Whibley das Jawort gegeben. Diese Ehe hielt vier Jahre. Mit beiden Männern soll sie bis heute befreundet sein.

Tyga war vor Kyle Jenner, die er von 2014 bis 2017 datete, unter anderem mit Blac Chyna zusammen. Die zwei haben einen gemeinsamen Sohn. Im Oktober 2021 wurde er von einer weiteren Ex-Freundin, dem Model Camaryn Swanson, wegen eines körperlichen Angriffs angezeigt.