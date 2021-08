Erst vor wenigen Tagen macht Axel Schulz öffentlich, sich nach 15 gemeinsamen Jahren von Ehefrau Patricia getrennt zu haben. Wie er jetzt in einem Interview gesteht, ist er bereits wieder frisch verliebt. Noch ist aber wohl nichts in trockenen Tüchern.

2006 gaben sich Axel Schulz und seine damalige Verlobte Patricia in Florida das Jawort. Vergangene Woche nun gab der 52-Jährige das Aus dieser Beziehung bekannt. Jetzt verrät er, dass es bereits eine neue Frau in seinem Leben gibt.

Im Interview mit dem Magazin "Bunte" erklärt der ehemalige Profiboxer, dass er womöglich bald schon wieder in festen Händen sei. "Wir sind in der Kennenlernphase, aber es ist nicht total fest." Zwar könne man derzeit also noch nicht von einer Beziehung sprechen, doch seien die zwei wohl auf einem guten Weg. "Ich suche eine feste Verbindung. Rumludern ist nicht mein Ding", so Schulz in dem Gespräch weiter. Am Wochenende waren die beiden demnach im Liebesurlaub in Heiligendamm an der Ostsee.

Keine Scheidung vorgesehen

Auch seiner Noch-Ehefrau wünscht der Sportler nur das Beste und einen neuen Partner. Scheiden lassen will sich das Ehepaar Schulz übrigens nicht. "Ich bin selbst Scheidungskind. Und der zweite Mann meiner Mutter war ätzend, ein Vollidiot!," begründet er die ungewöhnliche Entscheidung. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Paulina kam 2006 zur Welt, 2010 folgte Amelina.

"Auch wenn wir kein Paar mehr sind, stehen wir zu unserer Verantwortung für unsere Kinder und uns selbst. Wir werden Freunde bleiben", stellte Schulz in dem Trennungspost am 28. Juli klar. Weitere Details nannte er dort zwar nicht, doch soll es laut Informationen der "Bild"-Zeitung bereits länger zwischen beiden gekriselt haben. "Wir hatten viele schöne gemeinsame Jahre. Aber es sollte nicht sein", zitierte das Blatt ihn. Und so gehen die zwei wohl auch schon seit einigen Monaten getrennte Wege.