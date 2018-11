Unterhaltung

Der Nächste bitte!: "Bachelorette" Nadine Klein schießt Alex ab

Halloween? Was bitte ist denn daran gruselig? Der wahre Schock kommt erst jetzt in Form dieser Nachricht: "Bachelorette" Nadine Klein und ihr Auserwählter Alex haben sich getrennt. Wer zwischen den Zeilen liest, erfährt auch, wer hier wohl mit wem Schluss gemacht hat.

Aus! Schluss! Vorbei! Einen Tag nach Halloween haben die bislang letzte "Bachelorette" Nadine Klein und Alexander Hindersmann, der von ihr die finale Rose in der RTL-Show überreicht bekam, ihre Trennung bekanntgegeben. So, wie man das heute halt macht - mit einer Nachricht in den sozialen Netzwerken.

"Alex und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind", schreibt Klein in einer Instagram-Story. "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken und das ist leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", fügt die 32-Jährige hinzu.

Mehr wollten sie beide dazu nicht sagen, erklärt Klein und bittet dafür um Verständnis. "Wichtig für euch sollte doch nur sein, dass wir nicht im Streit auseinandergehen", erläutert sie und kündigt eine Auszeit für die nächsten Tage an: "Ich brauche etwas Zeit für mich gerade."

Kleine, aber feine Unterschiede

Hindersmann veröffentlichte die nahezu gleichlautende Botschaft ebenfalls auf seiner Instagram-Seite - mit kleinen, aber feinen Unterschieden. Anders als Klein, die lediglich den Text postete, veröffentlichte ihr Ex auch ein Foto dazu, das ihn ziemlich bedröppelt zeigt. Zudem liest sich die entscheidende Passage bei ihm so: "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung."

"Für Nadine ..." - damit scheint der 29-Jährige das Kind beim Namen zu nennen. Darauf deuten auch die Hashtags hin, die lediglich er bei seiner Nachricht angefügt hat. "Brokenheart" ("Gebrochenes Herz"), "Love" ("Liebe"), "Missyou" ("Ich vermisse dich"), "Fight for a second chance" ("Kampf um eine zweite Chance") oder "Nevergiveup" ("Niemals aufgeben") ist da zu lesen.

Mit der Trennung des Paares ist abermals einer der in der TV-Kuppelshow geschmiedeten Beziehungen kein lange währendes Glück beschieden. Das diesjährige Finale der "Bachelorette" war erst Anfang September bei RTL ausgestrahlt worden. Auch der aktuelle "Bachelor" Daniel Völz, dem man im März dabei zusehen konnte, wie er seine letzte Rose vergab, ist wieder Single. Seine Beziehung mit Kristina Yantsen hielt ebenfalls nur wenige Wochen.

Quelle: n-tv.de