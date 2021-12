Mit Bachelorette Maxime Herbord klappt es für Raphael Fasching nicht, für den Staffel-Sieger gibt es aber trotzdem ein Happy End. Der 23-Jährige ist frisch vergeben. Seine neue Freundin ist dabei keine Unbekannte - sie kämpfte bereits um das Herz eines Bachelors.

Oft kommt es anders, als man denkt: Eigentlich gewann Raphael Fasching die diesjährige "Bachelorette"-Staffel und damit das Herz von Maxime Herbord - zumindest für einen kurzen Moment. Denn für eine Beziehung reichte es zwischen Fasching und der 27-Jährigen nicht. Am Telefon erklärte die Ex-Bachelorette dem 23-Jährigen einige Wochen nach dem Finale, er habe derzeit keinen Platz in ihrem Leben, wie Fasching auf Instagram erklärte. Ein Liebes-Happy-End gibt es für ihn trotzdem - allerdings mit einer anderen Frau aus dem "Bachelor"-Kosmos.

Raphael F. (r.) und Kim-Denise Lang feierten bereits zusammen beim Kölner Karneval. (Foto: Instagram: raphael.f_)

Der Wiener ist frisch verliebt in Kim-Denise Lang, die 2018 um das Herz von Bachelor Daniel Völz buhlte und es bis zur vierten Nacht der Rosen schaffte. Gegenüber "Promiflash" und der "Bild"-Zeitung bestätigten Lang und Fasching nun: "Ja, wir sind ein Paar." Im Interview verraten sie auch, wie sie sich kennengelernt haben.

Demnach veranstaltete Lars Maucher, der ebenfalls um das Herz von Bachelorette Herbord kämpfte, eine Geburtstagsparty in Stuttgart, zu der er sowohl Fasching als auch Lang einlud. Dort knisterte es zwischen den beiden bereits - das Datum für ihr Zusammenkommen sei es jedoch nicht, sagt Fasching zur "Bild"-Zeitung.

"Insgeheim gewünscht, dass sie die Bachelorette ist"

Für den Wiener sei die 23-Jährige allerdings schon vor dem Geburtstag seines Freundes keine Unbekannte gewesen, berichtet die Zeitung. Während seiner Quarantäne vor der "Bachelorette"-Ausstrahlung sei er durch einen Artikel auf Lang aufmerksam geworden. "Ich habe mir insgeheim gewünscht, dass sie die Bachelorette in meiner Staffel wird", verrät er.

Auch wenn die Liebe der beiden einen Umweg nahm - nun zeigen sie sich bis über beide Ohren verliebt. "Er tut mir einfach gut", schwärmt die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Ich kenne kaum einen Menschen, der immer so gute Laune hat und die anderen ansteckt."

Auch von Fasching hagelt es Komplimente. "Kim liebe ich vor allem wegen ihrer lebensfrohen, spontanen und liebevoll-motivierenden Art", sagt er dem Blatt. Die Betonung, dass die Stuttgarterin eine Frau sei, "die genau weiß, was sie will, aber stets kompromissbereit ist", hört sich ein wenig wie ein kleiner Seitenhieb in Richtung seiner Verflossenen an. Sein Herz gehört nun aber voll und ganz Lang. "Kim gibt mir ein Gefühl der Wertschätzung, wie ich es von keiner Frau bisher bekommen habe."