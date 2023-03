Elf Jahre lang steht die Liebe von "Backstreet-Boy-Sänger AJ McLean und seiner Ehefrau Rochelle DeAnna McLean auf einem festen Fundament. Nun legen die beiden eine Pause ein. "Ziel ist es, wieder zusammenzukommen", erklärt das Promi-Paar. Ob das Liebes-Comeback glückt?

Backstreet-Boy-Sänger AJ McLean und seine Ehefrau Rochelle DeAnna McLean nehmen sich eine Auszeit. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf die Eheleute. Der Popstar und seine Frau teilten demnach mit: "Wir haben einvernehmlich entschieden, uns vorübergehend zu trennen, um an uns selbst und unserer Ehe zu arbeiten".

Das Promi-Paar fügte hinzu: "Verheiratet zu sein ist hart, aber es lohnt sich". Ziel der Trennung auf Zeit sei es "wieder zusammenzukommen, und damit fortzufahren, die Liebe füreinander und für unsere Familie zu nähren". Während der Trennungszeit bitten die Eheleute um Wahrung ihrer Privatsphäre.

AJ und Rochelle McLean gaben sich im Jahr 2011 das Jawort, nachdem sie bereits sechs Jahre lang ein Paar waren. Bei der Zeremonie im Beverly Hills Hotel waren mit Nick Carter, Brian Littrell, Howie Dorough und Kevin Richardson alle übrigen Backstreet-Boys-Mitglieder anwesend. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Töchter, die auf die Namen Ava und Lyric hören.

Liebes-Comeback: Manchmal klappt es, manchmal nicht

Nicht immer funktioniert ein Liebes-Comeback nach einer Trennung. Ein gutes Beispiel für eine misslungene zweite Chance in Sachen Liebe sind Popstar Miley Cyrus und Schauspieler Liam Hemsworth. Nachdem sich das Paar 2013 trennte, haben die beiden schließlich wieder zueinandergefunden. Doch die Beziehung hielt nicht.

Anders sieht es bei Prinz William und Herzogin Kate aus: Ein Paar, dessen Revival wohl ein für jedermann sichtliches Happy End nach sich zog. Nachdem sie sich 2001 an der Uni in St. Andrews kennen und lieben gelernt hatten, war es im April 2007 erst einmal vorbei. Presserummel und Mangel an Privatsphäre wurden damals als Gründe genannt. Doch lange hielten sie es nicht ohne einander aus: Wenige Wochen später sah man sie schon wieder gemeinsam. Ihre Traumhochzeit im April 2011 bleibt unvergessen. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder.