Model Barbara Meier wird bald zum ersten Mal Mutter. Wohl auch deshalb liegen ihr tolle und nachhaltige Klamotten für Mütter und Babys derzeit besonderes am Herzen. So sehr, dass die einstige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin nun ihre erste eigene Kollektion auf den Markt bringt.

Barbara Meier hat die Gunst der Stunde genutzt und während ihrer Schwangerschaft eine Kollektion für Mütter und deren Nachwuchs entworfen. Die Kleidung wird es im Frühjahr 2021 in allen deutschen Lidl-Filialen und im -Onlineshop geben.

Auf Instagram verrät das Model, worauf es beim Design geachtet hat. "Wie alle wissen, ist Fair Fashion für mich eine Herzensangelegenheit und deshalb ist die Kollektion auch nach den Standards des 'Grünen Knopfs' produziert worden", schreibt Meier. Dabei handelt es sich um ein internationales Siegel mit staatlicher Unterstützung für sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Textilien. Seit 2019 ist Meier Botschafterin der Initiative, heißt es in einem Statement von Lidl.

"Zur Kollektion kann ich schon so viel verraten, dass die Farben und Styles auf Mama und Baby abgestimmt sind", schreibt Meier in ihrem Post weiter. Dies zu designen sei sehr aufregend, aber auch eine tolle Erfahrung für sie gewesen. "Ich konnte mich hier so richtig kreativ ausleben und meine Ideen und Vorstellungen dabei freien Lauf lassen." Die sommerliche Kollektion wird unter dem Namen "Mini-Me" erhältlich sein.

Traditionelle Erziehung

Barbara Meier wurde durch ihren Sieg der zweiten Staffel der Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" im Jahr 2007 bekannt. Im Frühjahr 2016 machte sie ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer und Selfmade-Milliardär Klemens Hallmann öffentlich. Drei Jahre darauf wurde geheiratet. Im Februar 2020 verkündete Meier ihre Schwangerschaft. Das Paar verriet bereits das Geschlecht des Babys: ein Mädchen. Und auch über die Erziehung des Kindes scheinen sich die beiden bereits Gedanken gemacht zu haben. Ihre Tochter wollen sie "genauso traditionell" erziehen, wie sie es wurden. "Mit Werten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit", erklärte das Model im Juni der Zeitschrift "Gala".

Mit der Kollektion für einen Discounter folgt Meier prominenten Kolleginnen. Im Juni 2018 hat Dana Schweiger, die Ex-Frau von Til Schweiger, Kindermode für Aldi Süd und Nord designt. Ende Mai 2018 bekam Fitness-Influencerin Sophia Thiel ihre eigene Fitness-Kollektion bei Aldi, während Heidi Klum schon mehrere Kollektionen bei Lidl veröffentlicht hat.