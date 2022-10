Im "Sommerhaus der Stars" hat Bauer Patrick die Zuschauer bis vor kurzem noch mit seinem Verhalten gegenüber seiner Freundin Antonia schockiert. Kaum ist die Sendung vorbei, werden Vermutungen laut, dass er schon bald im nächsten Format zu sehen sein soll.

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung ist der Name des nächsten Kandidaten für das Dschungelcamp 2023 durchgesickert. Patrick Romer soll angeblich für RTL in den australischen Busch ziehen. Pikant: Der aus "Bauer sucht Frau" bekannte Landwirt machte sich gerade in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" (zu sehen bei RTL+) nicht gerade beliebt. Zusammen mit seiner Partnerin Antonia Hemmer gewann Romer am Sonntag den "Kampf der Promipaare".

Doch mit seinem Verhalten gegenüber seiner Freundin wurde er zur Hassfigur der Staffel. Sein "krankhafter Ehrgeiz" (so Mitkandidatin Christina Grass, 34) trieb ihn dazu, permanent an der weniger motivierten Antonia herumzumäkeln. In den Spielen brüllte er sie an und beleidigte sie. Wenn sie keine zufriedenstellende Leistung ablieferte, strafte er sie im Haus mit einer kalten Schulter. Wenn er nicht gerade über ihr Gewicht herzog. In der Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig kritisierten ihn vor allem die Kandidatinnen von "Das Sommerhaus der Stars". Nachsichtig zeigte sich der Bauer nicht, eine Entschuldigung kam erst recht nicht.

Schon vor Patrick Romer hat die "Bild"-Zeitung Promis genannt, die im Januar 2023 angeblich ins Dschungelcamp ziehen könnten. Es handelt sich um Trash-TV-Macho Luigi "Gigi" Birofio, Reality-TV-Star Yeliz Koc, Visagistin Djamila Rowe, YouTuberin Lisha, "Bachelor" Andrej Mangold und Influencer Twenty4tim. Außerdem kann man mit der Teilnahme von Lucas Cordalis rechnen, der die letzte Staffel wegen einer Corona-Infektion verpasste.