In wenigen Tagen startet eine neue Staffel von "Bauer sucht Frau International". Kurz vor der Ausstrahlung erhält der Sender RTL jedoch eine traurige Nachricht: Kandidat Werner ist seinem Krebsleiden erlegen.

Teilnehmer Werner aus der neuen Staffel "Bauer sucht Frau International", die ab dem 15. August bei RTL (20:15 Uhr und bei TVNOW) gezeigt wird, ist nur zwei Monate nach den Dreharbeiten an den Folgen einer "kurzen, schweren Krebserkrankung" verstorben. Diese traurige Nachricht hat der Sender von dessen Kindern erfahren. Der Imker und Kaffeebauer wurde 64 Jahre alt.

Unmittelbar nach Drehschluss ist demnach beim nach Südafrika ausgewanderten Werner die Krebserkrankung diagnostiziert worden. Seine Liebessuche in der TV-Show soll auf ausdrücklichen Wunsch seiner Kinder aber dennoch ausgestrahlt werden, heißt es weiter. Denn während der Hofwoche mit seinen zwei auserwählten Damen Conny und Karin sei es Werner noch gut gegangen und er habe eine sichtlich schöne Zeit verbracht: "Wir freuen uns riesig, diese Erinnerung zu haben und dieses Andenken an Papa."

Bauer Werner sei "ein Mann mit viel Gelassenheit, einer guten Portion Humor und dem Herz am rechten Fleck" gewesen, schreibt RTL. Dabei hatte er einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen: 2013 verlor er bei einer Krokodilattacke ein Bein. Im vergangenen Jahr starb Werners Frau nach 43 gemeinsamen Ehejahren. Seine Freude am Leben ließ er sich trotz dieser Schicksalsschläge aber nie nehmen. Mit viel Freude und Zuversicht habe sich der 64-Jährige deshalb laut RTL auch in das Abenteuer "Bauer sucht Frau International" gestürzt.