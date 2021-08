Ein Film über Boris Becker ist bei RTL bereits in Arbeit. Nun soll das Leben der Tennislegende auch für eine Serie als Vorlage dienen, wie britische Medien berichten. Dabei soll es nicht nur um seine Sportlerkarriere gehen, sondern auch um "viel Herzschmerz".

Die filmreife Lebensgeschichte der deutschen Tennislegende Boris Becker soll nun auch noch als Serie verfilmt werden. Ein "Streaming-Gigant" soll an dieser Produktion arbeiten, wie "Mail Online" meldet. Anders als in dem Biopic "Der Spieler", an dem der Sender RTL derzeit arbeitet, soll es in der Serie nicht nur um Beckers beispiellosen beruflichen Werdegang und die Schattenseiten des Profisports gehen.

"Boris Becker hat mit seinen turbulenten Scheidungen, seinem Bankrott [...] fast genauso viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie mit seiner glanzvollen Karriere", heißt es in der Meldung über den Inhalt der Serienadaption. "Beckers Leben hat absolut alles", wird der Informant außerdem zitiert. "Während manche Sportler faszinierende Karrieren haben, hatte Becker jugendlichen Ruhm, Glamour und Reichtum, aber auch viel Herzschmerz."

Boris Becker überraschte die Welt, als er 1985 als 17-Jähriger seine erste Wimbledon-Trophäe im Einzel gewann. Privat hat er vier Kinder aus drei Beziehungen. Er war von 1993 bis 2001 mit Barbara Feltus verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. Aus einer außerehelichen Affäre mit Angela Ermakowa ging eine Tochter hervor. 2009 heiratete er Sharlely "Lilly" Kerssenberg, mit der er einen weiteren Sohn bekam. 2018 trennten sich die beiden. Zuletzt zeigte sich der 53-Jährige mit der Risiko-Analystin Lilian de Carvalho Monteiro, die in London lebt und arbeitet.