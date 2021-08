Seit ihrer Trennung von Boris Becker ist Lilly Becker offiziell Single. Zwar nutzt sie fleißig Dating-Apps, wie sie kürzlich verrät, doch der Richtige war bislang noch nicht dabei. Dabei hat die 45-Jährige ihre Ansprüche an die Männer inzwischen deutlich heruntergeschraubt.

Seit mehr als drei Jahren gehen Lilly und Boris Becker nun schon getrennte Wege. Und während der Ex-Tennisprofi bereits mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet wurde, ist seine Ex nach wie vor Single. Wie sie jetzt am Rande eines Charity-Events auf Mallorca im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erzählte, hat sie ihre Ansprüche an die Männerwelt inzwischen schon zurückgefahren.

"Aufgegeben" hat sie die Suche nach dem richtigen Partner zwar nicht, so Lilly Becker weiter, doch: "Es interessiert mich nicht mehr so." Genaue Vorstellung davon, wie der Neue zu sein oder auszusehen hat, habe die 45-Jährige auch nicht mehr. "Es ist wirklich egal, solange er atmet, nett und auch ein Vater ist. Alles andere ist Bonus!", findet die Mutter des inzwischen elfjährigen Amadeus. Dabei hatte sie vor einigen Monaten im Interview mit dem Magazin "Bunte" noch auf einen ehrlichen und loyalen Mann gehofft, der sie auch mit leidenschaftlichem Sex überzeugen müsse.

Damals war sie bei einer Datingplattform angemeldet, um ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. Sie sei bereit, sich wieder zu verlieben, sagte sie. Bislang hat das demnach noch nicht geklappt. Ganz anders als ihr Ex-Mann. Er zeigte sich kürzlich gemeinsam in Wimbledon mit Lilian De Carvalho Monteiro. Seit etwa einem Jahr sollen Boris Becker und die Risikoanalystin bereits ein Paar sein.