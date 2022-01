Eigentlich sollte Christin Okpara dieses Jahr als Kandidatin ins Dschungelcamp einziehen. Doch bei ihrer Ausreise nach Südafrika fallen der Bundespolizei "Unauffälligkeiten" in ihrem Impfnachweis auf. RTL wirft sie daraufhin nicht nur aus der Show - jetzt wird auch gegen sie ermittelt.

Gegen die kurzfristig ausgetauschte Dschungelcamp-Kandidatin Christin Okpara wird wegen des Verdachts ermittelt, einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt zu haben. Sie sei vor einer Woche am Frankfurter Flughafen bei einer Ausreisekontrolle nach Südafrika aufgefallen, teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Main mit.

Der mitgeführte Impfnachweis habe - die Corona-Schutzimpfungen betreffend - "Unregelmäßigkeiten" aufgewiesen. Daraufhin sei ein Verfahren wegen des dringenden Tatverdachts des "Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse" gegen sie eingeleitet worden. Die Bundespolizei habe Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauerten an. Okpara war dennoch nach Südafrika gereist.

RTL hatte ihren Rauswurf mit "Unstimmigkeiten zum Impfstatus" begründet, die kurzfristig nicht zu klären gewesen seien. Das Management des TV-Sternchens war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Medienberichten zufolge äußerte sich Okpara auf ihrem privaten Instagram-Account gegenüber ihren 84.000 Followern wie folgt: "Jetzt beruhigen wir uns erst mal. Für bestimmte Sachen gibt es eine ganz plausible Erklärung."

Sie bedauere ihr vorzeitiges Ausscheiden, zitierte die "Gala" sie. Sie könne nicht nur sehr gut austeilen, sondern auch einstecken. "Ich verspreche es euch, das war für mich noch lange nicht das Ende." Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Statt Okpara wird Jasmin Herren, die Witwe von Willi Herren, im Dschungelcamp zu sehen sein. Die Dschungel-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" soll am 21. Januar starten. Die 15. Staffel der Reality-Show entsteht coronabedingt diesmal in Südafrika statt wie früher in Australien.