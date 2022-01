Das diesjährige Dschungelcamp hat seine Pforten noch nicht einmal geöffnet, da ist auch schon die erste Kandidatin nicht mehr mit von der Partie: Christin Okpara. Grund sind "Unstimmigkeiten zum Impfstatus" des Reality-Sternchens. Doch Ersatz ist schon gefunden.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", lautet bekanntlich der offizielle Titel des Dschungelcamps. Und Ziel aller Promis, die an dem Format teilnehmen, sollte es möglichst sein, diesen Satz unter keinen Umständen während der Show zu sagen. Dass eine Kandidatin aber bereits rausgeholt wird, bevor die Sendung überhaupt begonnen hat, ist schon ein wirkliches Kuriosum.

Ursprünglich war Jasmin Herren nur Ersatzkandidatin - jetzt sie direkt ins Camp. (Foto: ETL)

So nun geschehen mit Christin Okpara, die ursprünglich eine der insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr sein sollte. Wie RTL bekannt gab, wird die 25-Jährige nicht ins Camp einziehen.

"Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren. Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen", teilte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner mit.

Jasmin Herren rückt nach

Doch Ersatz ist bereits gefunden: Jasmin Herren. Die Witwe des im April 2021 verstorbenen Schauspielers und Ballermann-Sängers Willi Herren war bereits als mögliche Ersatzkandidatin nach Südafrika gereist. Nun wird die 43-Jährige von Anfang an Teil der Show sein.

Okpara hätte das Potenzial gehabt, die Sendung in diesem Jahr ordentlich aufzumischen. Bei ihrer Teilnahme an der RTL+-Kuppelshow "Are You The One?" Anfang 2021 eckte sie mit ihrer explosiven Art bereits an. Für das Dschungelcamp hatte sie sich entsprechend angekündigt: "Aufgepasst, jetzt kommt die Ausraster-Chrissi!"

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL. Wegen der Corona-Pandemie findet die Show erstmals nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Dennoch wurden zum Schutz vor dem Virus strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Das Finale der Sendung geht am 5. Februar über die Bühne. Am 6. Februar kommt es zum "großen Wiedersehen" der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Show ist auch auf RTL+ abrufbar.