Die Castings zur kommenden Staffel von "Das Supertalent" sind bereits im vollen Gange. Neben der Dauer-Besetzung, die aus den Ehrlich Brothers, Michael Michalsky und Chantal Janzen besteht, nehmen auch diverse Gäste am Jurorentisch Platz.

Die Macher der RTL-Show "Das Supertalent" müssen diesmal selbst einiges an Organisationstalent unter Beweis stellen. Schließlich standen die Castings zu der 15. Staffel des Erfolgsformats zunächst unter keinem guten Stern. Und das hatte mit Corona zu tun.

So ist der eigentlich als Neuzugang für den Jurytisch verpflichtete Lukas Podolski ausgerechnet vor Beginn der heißen Castingphase positiv auf das Virus getestet worden. Die Folge: Der Fußballer fällt in dieser Saison beim "Supertalent" leider aus.

Janzen wieder eingewechselt

Auch Moderatorin Chantal Janzen musste nach einem positiven Testergebnis vorübergehend aus dem Spiel genommen werden. Bei ihr konnte jedoch alsbald Entwarnung gegeben werden. Der Corona-Verdacht bei der Niederländerin hat sich nicht bestätigt, sodass sie letztlich wieder eingewechselt werden konnte.

Janzen ist somit eine der Konstanten in der diesjährigen "Supertalent"-Jury. Immer an ihrer Seite sein werden zudem Modedesigner Michael Michalsky und das Magier-Duo Ehrlich Brothers.

Von Kiewel bis Catterfeld

Daneben kommen in der Show diesmal jedoch ebenfalls wechselnde Gastjuroren zum Einsatz. Einige wie die "Let's Dance"-Ikone Motsi Mabuse und der Influencer Riccardo Simonetti waren bereits bekannt. Nun hat RTL mitgeteilt, wer sich außerdem auf die Suche nach dem nächsten "Supertalent" begeben wird.

Da wäre zum einen ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel. Auch Sängerin Yvonne Catterfeld und Komiker Kaya Yanar erweisen der Show die Ehre. Überdies lässt es sich Moderatorin und Model Sophia Thomalla nicht nehmen, einen der vorübergehenden Gästeplätze zu besetzen.

Thomalla will sich benehmen

Thomalla feierte dies bereits mit ein paar Schnappschüssen auf ihrer Instagram-Seite. "Ich und Familien-Fernsehen? Kann ich selber noch nicht so richtig glauben", scherzt sie dazu und verspricht: "Ich kann tatsächlich auch nett sein, wenn ich will. Zumindest dann, wenn es angebracht ist." Sie danke RTL für das Vertrauen, "dass ich mich als Gastjurorin benehme". Vor allem mit Michalsky habe sie eine "verdammt gute Zeit" in der Sendung gehabt. "Leude, ich werde älter …", bilanziert sie angesichts der Tatsache, dass sie den Designer bereits seit sage und schreibe 18 Jahren kenne.

Die Ausstrahlung der diesjährigen Staffel von "Das Supertalent" auf RTL und auf TVNOW findet im Herbst statt. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Moderiert wird die Sendung von Lola Weippert und Chris Tall.