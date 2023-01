Als Bembers macht sich Roman Sörgel auch außerhalb seiner fränkischen Heimat einen Namen. So heizt er etwa mit seiner Comedy-Band "Wassd scho? Bassd scho!" sogar auf Festivals wie "Rock am Ring" ein. Nun stirbt er mit nur 56 Jahren.

Roman Sörgel ist tot. Der Nürnberger Komiker, der unter dem Künstlernamen Bembers auch über die Grenzen Frankens bekannt wurde, starb am 8. Januar. Seine Band "Wassd scho? Bassd scho!" gab seinen Tod via Facebook bekannt. Sörgel wurde 56 Jahre alt.

Die Todesursache war zunächst nicht offiziell bekannt. Dem Nachrichtenportal "Nordbayern" zufolge, das sich auf "übereinstimmende Berichte" beruft, soll es sich um ein "multiples Organversagen nach einer kurzen Krankheit" gehandelt haben. Der Bayerische Rundfunk (BR) wiederum zitiert Sörgels Bandkollegen Benno Baum mit den Worten: "Er ist einfach umgefallen und konnte nicht wiederbelebt werden."

1998 gründete Roman Sörgel als Sänger die Band "Wassd scho? Bassd scho!". Spezialität der Gruppe waren Cover-Versionen bekannter Songs in fränkischem Idiom und mit lustigen Texten. Die Band trat unter anderem bei Festivals "Rock im Park" und "Rock am Ring" auf.

"Bembers" wie "Pampers"

Daneben machte sich der studierte Grafikdesigner als Kunstfigur Bembers - angelehnt an die fränkische Aussprache der Windelmarke "Pampers" - über Youtube einen Namen. 2011 stiegen seine Abrufzahlen in Millionenhöhe. Als derber Metalhead Bembers trat Sörgel nicht nur regelmäßig im Fernsehen wie etwa bei "Kabarett aus Franken" auf, sondern auch beim Metal-Festival in Wacken. Im Franken-Tatort "Ich töte niemand" hatte er 2018 einen Gastauftritt.

Im September 2022 gab Bembers auf seiner Homepage bekannt, kürzertreten zu wollen - wegen eines "Nervous Breakdown". "Mir hat es vor ein paar Tagen komplett die Sicherung rausgeschossen und mein Hirn läuft nur noch auf Notstrom", schrieb er und sagte Shows ab. "Sorry - I need a fu##ing break! Wir sehen uns wieder, wenn mein Kopf wieder TÜV hat." Zum Comeback kam es nicht.