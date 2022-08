Im Juli haben Jennifer Lopez und Ben Affleck klammheimlich in Las Vegas geheiratet. Doch bei dem bescheidenen Jawort soll es nicht bleiben. Offenbar steckt das Hollywood-Paar gerade mitten in den Vorbereitungen zu einem mehrtätigen Hochzeitsevent, das am Wochenende stattfinden soll.

Am 16. Juli haben sich Jennifer Lopez und Ben Affleck in der Little White Chapel in Las Vegas im kleinen Kreis das Jawort gegeben. Doch wie es sich für ein anständiges Hollywood-Paar gehört, kommen auch sie um eine große Feierlichkeit nicht herum. Laut US-Medien bereiten die zwei gerade ein dreitägiges Event vor, das am kommenden Wochenende auf Ben Afflecks Anwesen im US-Bundesstaat Georgia vonstattengehen soll.

Los geht es am Freitag mit einem Probeessen, wie die US-Seite "Hollywood Live" aus den Unterlagen der Firma zitiert, die das Event organisiert und ausrichtet. Die eigentliche Hochzeit findet dann am Sonntag statt, und an diesem Tag soll sich alles um Jennifer Lopez drehen. "Ben möchte, dass an ihrem großen Tag der ganze Fokus auf ihr liegt", soll ein Insider verraten haben.

Gäste von Damon bis Kimmel

Afflecks Anwesen liegt etwas außerhalb von Savannah und bietet ausreichend Platz für eine solche Party. Laut dem Innenarchitektur-Magazin "Homes and Gardens" schaut man von dem etwa 87 Hektar Gelände auf den North Newport River. Es sollen dort zwei Häuser zur Verfügung stehen, eins mit rund 550 Quadratmetern, das andere ist 90 Quadratmeter groß. Dazu gesellt sich dann noch das romantische "Summer Cottage".

Während es Jennifer Lopez und Ben Affleck in Vegas vorzogen, weitgehend unter sich zu bleiben, dürfte die zweite Veranstaltung nun deutlich größer werden. Auch sollen berühmte Kollegen des Paares eingeladen sein, darunter Afflecks bester Freund Matt Damon und sein Bruder Casey Affleck.

Ebenfalls auf der Gästeliste stehen dem Bericht von "Hollywood Live" zufolge Talkmaster Jimmy Kimmel und Schauspielerin Drea de Matteo. Dass Jennifer Lopez' 14-jährigen Zwillinge Max und Emme und deren Vater Marc Anthony sowie Bens drei Kinder mitsamt seiner Ex-Frau Jennifer Garner kommen, versteht sich wohl von selbst.