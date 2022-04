In den vergangenen zwei Corona-Jahren leidet vor allem die Veranstaltungsbranche massiv. Viele der dort Beschäftigten können wegen der Auflagen nicht arbeiten und verdienen kein Geld. Zum dritten Mal soll ihnen, aber auch der Ukraine, mit einem Charity-Event geholfen werden.

"AllHandsOnDeck" geht in die dritte Runde: Nach zwei erfolgreichen Spendenmarathons spielen am kommenden Donnerstag wieder Dutzende bekannte Musiker und Nachwuchskünstler ein mehrstündiges Konzert, um Spenden für die durch die Corona-Krise gebeutelte Kulturbranche zu sammeln. Angekündigt haben sich für das Event, das dieses Mal in Tim Mälzers "Bullerei" in Hamburg stattfindet, unter anderem Künstler wie Revolverheld, Bosse und Alligatoah.

Hinter dem Live-Stream-Spenden-Jam steht das Projekt "AllHandsOnDeck", auf dessen Initiative hin im Mai 2021 auf dem Hausboot von Olli Schulz und Fynn Kliemann und im Dezember 2021 in der Hamburger Barclays Arena bereits zwei erfolgreiche Spenden-Konzerte auf die Beine gestellt werden konnten. Insgesamt wurden dabei mehr als 250.000 Euro an Spenden gesammelt, die dann über Partnerinitiativen wie die Coronakünstlerhilfe an existenzgefährdete Musiker und Konzertmitarbeiter verteilt wurden.

Auch bei der dritten Auflage der Benefizveranstaltung treten die Bands und Musiker wieder für bis zu drei Lieder auf, um Spenden zu generieren und im besten Fall die Einnahmen der letzten beiden Veranstaltungen noch zu toppen. Diese werden trotz sinkender Inzidenzen und dem Wegfall der Corona-Maßnahmen nämlich in der gegenwärtigen Situation fast noch dringender benötigt als zu den Hochzeiten der Pandemie, so die "AllHandsOnDeck"-Initiatorin Salome Agyekum.

Niedrige Impfquote bereitet große Sorgen

"Wir kriegen jetzt die Auswirkungen der Pandemie erst richtig zu spüren. Der Versuch, alle ausgefallenen Konzerte und Veranstaltungen so schnell wie möglich durchzuführen, führt zu einer personellen Überforderung der Branche", so die Musikmanagerin. Zudem bereite angesichts der vergleichsweise niedrigen Impfquoten der bevorstehende Herbst und Winter große Sorgen. "Es herrscht generell große Planungsunsicherheit in der Branche", sagt sie.

Auch die dritte Auflage von "AllHandsOnDeck" wird am Donnerstag wieder kostenlos und live ab 17 Uhr auf Twitch.tv übertragen. Durch den Konzert-Marathon führen wieder Steven Gätjen und Wincent Weiss, die dieses Jahr aber durch die Musikerin Nessi und den Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla unterstützt werden. Knossi wird zudem eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung ab 16 Uhr live auf Twitch den Abend mit einer "Pre-Show" einläuten.

Neben der Künstlerhilfe steht in diesem Jahr angesichts des Krieges in der Ukraine auch humanitäre Hilfe auf der Agenda der Veranstalter. Mit einem Teil der gesammelten Spenden soll deshalb die Initiative "ARTHELPS" unterstützt werden, die sich seit Jahren in Krisengebieten wie der Ukraine engagiert und dort Räume für Kindern und Jugendliche schafft, in denen diese das Erlebte durch Kunst und kreatives Arbeiten verarbeiten können sollen.