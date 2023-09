Jamie, Nina and Alexander Bernstein bei der Filmpremiere in Venedig.

Im neuen Film von Bradley Cooper spielt dieser den legendären Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein. Dessen Tochter zeigt sich nun bei der Weltpremiere in Venedig begeistert von dem Film.

Die Tochter des Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein, Jamie Bernstein, hat sich begeistert von der filmischen Verkörperung ihres Vaters durch den Hollywoodstar Bradley Cooper gezeigt. "Wir hätten nie gedacht, dass Bradley so große Anstrengungen unternehmen würde, um der Figur eine authentische Gestalt zu geben", sagte die 70-Jährige bei der Weltpremiere des Streifens bei den Filmfestspielen in Venedig. Denn in Wirklichkeit gehe es in der Leonard-Bernstein-Biografie "Maestro" "um eine Liebesgeschichte, die unserer Eltern". Bernsteins Frau Felicia Montealegre (1922-1978) wird von Carey Mulligan gespielt.

Cooper selbst, der bei "Maestro" auch Regie führte, blieb dem Festival in der italienischen Lagunenstadt wegen des anhaltenden Schauspieler-Streiks in Hollywood fern. Er gilt als einer der Top-Anwärter auf einen Preis bei dem prestigeträchtigen Festival in Venedig.

In den USA war zuvor eine Debatte darüber entbrannt, ob Cooper mit seiner Entscheidung, in der Rolle Bernsteins eine Nasenprothese zu tragen, "Jewfacing" betreibe und damit antijüdische Stereotype bediene. Bernsteins Familie stellte sich jedoch hinter den Schauspieler. Sie seien sich sicher, dass ihr Vater wie sie damit einverstanden gewesen wäre, erklärten die Kinder des verstorbenen Komponisten, Jamie, Alexander und Nina Bernstein, Mitte August.

Komponist von "West Side Story"

Cooper, Mulligan und die anderen Schauspieler des Films kamen wegen des Hollywood-Streiks nicht nach Venedig. Das Festival zitierte Cooper in einem Statement: "Bei mir zu Hause hörten wir viele Alben mit Opern und klassischer Musik", heißt es darin. "Ich verbrachte Stunden damit, mir vorzustellen, wie ich ein Orchester dirigieren würde, mit der ganzen Anstrengung eines Achtjährigen. Vor allem hörten wir ständig eine Aufnahme von Leonard Bernstein."

Bernstein komponierte unter anderem das Musical "West Side Story", aber auch drei klassische Sinfonien. Bernstein war ein Weltstar, der überall gefragter Dirigent war und vielfach auch in Deutschland auftrat. Er starb 1990 im Alter von 72 Jahren in New York.