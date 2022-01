(Foto: picture alliance/dpa/Invision via AP)

An Neujahr lädt Halle Berry ein Foto in den sozialen Medien hoch, das für Irritation sorgt. Zur Enttäuschung ihrer Fans stellt sie wenig später klar, dass sie und Van Hunt nicht geheiratet haben. Laut einem Insider steht aber fest, dass die Schauspielerin in der Beziehung "sehr glücklich und sicher" ist.

Mit einem kleinen Spaß sorgte Halle Berry kürzlich für Verwirrung hinsichtlich ihres Beziehungslebens. Zwar sind sie und Musiker Van Hunt noch nicht verheiratet, doch die 55-Jährige soll "sehr glücklich und sicher" sein, wie ein Insider dem US-Magazin "People" nun verraten hat.

"Halle hat in Van einen Seelenverwandten gefunden", erklärt die anonyme Quelle zudem. Berry fühle sich demnach sehr geliebt von dem Sänger. Das hatte der Hollywood-Star auch zuvor bereits gezeigt. Im vergangenen Dezember sagte Berry etwa in einer Dankesrede bei einer Preisverleihung, dass sie "die Liebe meines Lebens" gefunden habe.

Irritierender Neujahrs-Post

Zum Jahreswechsel sorgte ein Instagram-Post von Halle Berry bei ihren Fans für Spekulationen, die die Schauspielerin selbst kurz danach zerstreute. Sie reagierte so auf die zahllosen Glückwünsche zur Hochzeit, die nach dem Post eingetrudelt waren. Auf dem ersten Foto war das Paar in einer Art Kirchenschiff vor tropischer Kulisse zu sehen, wie es sich küsst. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Nun ja ... ES IST OFFIZIELL". Erst beim Swipen aber war die Auflösung zu sehen: Es ging um den Jahreswechsel, denn auf dem zweiten Bild stand: "Es ist 2022!"

In einem zweiten Beitrag stellte sie dann kurz darauf klar, dass sie und Van Hunt nicht wie vermutet geheiratet hatten. Zu einem weiteren Pärchen-Selfie schrieb sie: "Wir hatten nur etwas Spaß am Neujahrstag! Die Leute swipen offensichtlich nicht so viel, wie wir dachten." Aber sie fügt auch hinzu: "Vielen Dank für die guten Wünsche, das hat uns wirklich sehr berührt! Jetzt ist es offiziell, das Internet ist nicht mehr unbesiegt."

Es wäre Ehe Nummer 4

Halle Berry und Van Hunt zeigten sich Ende April erstmals bei den Oscars gemeinsam auf dem roten Teppich. Auch hier machte sich Berry einen Spaß daraus, ihre Fans aufs Glatteis zu führen. Sie trug die Haare zu einem kurzen Bob geschnitten. Erst später wurde klar, dass es sich bei der neuen Haarpracht um eine Perücke handelte. Dazu teilte die Oscar-Preisträgerin ein Selfie von sich, das sie mit langer, brauner Mähne und einem Grinsen im Gesicht zeigte und schrieb: "Der Oscar-Bob war nur ein Scherz!"

Im September 2020 hatte die Schauspielerin auf Instagram bestätigt, dass sie mit dem 51-jährigen Musiker liiert ist. Zu einem Foto, auf dem sie ein schwarzes T-Shirt mit offiziellem Van-Hunt-Logo trug, schrieb sie: "Jetzt wisst ihr es ..."

Sollten Halle Berry und Van Hunt eines Tages dann doch tatsächlich heiraten, wäre es für sie bereits die vierte Ehe. Zuvor war sie mit Baseballspieler David Justice, R&B-Sänger Eric Benét und Schauspieler Olivier Martinez verheiratet.