Keine gute Nachrichten für Dieter Bohlen: Ein betrunkener Mann versucht, sich Zugang zu seiner Villa zu verschaffen. Die Polizei kann ihn festnehmen. Was er bei Bohlen wollte, ist noch unklar.

Am Wochenende hat ein betrunkener Mann versucht, in Dieter Bohlens Villa in Tötensen einzudringen. Der Mann schaffte es zumindest, sich Zutritt zum Grundstück des Poptitan zu verschaffen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Bis in die Villa hat es der Mann nicht geschafft. (Foto: imago images / Andre Lenthe)

Am Sonntagmorgen soll der 21-Jährige über den hohen Zaun der Bohlen-Villa geklettert sein. Dabei löste der Betrunkene den Alarm aus, was die Polizei auf den Plan rief. Gleich drei Streifenwagen sollen daraufhin angerückt sein. Die Beamten hätten den Einbrecher auf frischer Tat ertappt, als er völlig orientierungslos über das 70 Hektar große Grundstück irrte.

Da der Kreislauf des Mannes wohl immer schwächer wurde, habe man ihn sicherheitshalber in eine Klinik gebracht. Laut "Bild" soll ein Alkoholtest einen Promillewert von 2,26 ergeben haben. Eine Aussage habe der 21-Jährige bislang verweigert, heißt es weiter.

Es ist also nicht klar, was er auf dem Grundstück wollte. Vielleicht dem DSDS-Juror ja etwas vorsingen? Der war zum Zeitpunkt des Vorfalls allerdings gar nicht zu Hause. Der 65-Jährige steht gerade als Chef-Juror für eine neue Staffel von "Das Supertalent" für RTL vor der Kamera. Die Dreharbeiten finden im Metropoltheater in Bremen statt und haben am vergangenen Wochenende begonnen. Auch Bohlens 34-jährige Ehefrau Carina sowie die Kinder sollen nicht daheim gewesen sein.