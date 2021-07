"Better Call Saul"-Star kollabiert am Set

Sorge um Bob Odenkirk "Better Call Saul"-Star kollabiert am Set

Bob Odenkirk, Hauptdarsteller der Hitserie "Better Call Saul", befindet sich im Krankenhaus. Der 58-Jährige soll bei den Dreharbeiten zusammengebrochen sein. Seine Fans äußern in den sozialen Netzwerken ihre Sorgen - und drohen sogar Gott, sollte dem Schauspieler Unheil geschehen.

Bob Odenkirk ist offenbar am Set der Serie "Better Call Saul" zusammengebrochen. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde der Schauspieler in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige drehte dem Bericht zufolge in Albuquerque, New Mexico, die sechste und letzte Staffel des "Breaking Bad"-Spin-offs, als er kollabierte.

Produktionsmitarbeiter seien sofort zur Stelle gewesen und hätten einen Krankenwagen gerufen, heißt es. Odenkirk werde noch immer medizinisch versorgt, schreibt "The Hollywood Reporter" weiter. Die Ursache seines Zusammenbruchs sei nicht bekannt.

In den sozialen Medien machten sich zahlreiche Fans Sorgen um den Schauspieler. "Ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mir sagt, dass es Bob Odenkirk gut geht", schrieb etwa ein Twitter-Nutzer. "Hoffentlich war er nur dehydriert oder so, ich komme nicht mit einer Welt klar, in der Bob Odenkirk leidet", schrieb ein anderer. Ein Fan drohte damit, "Gott zu bekämpfen", wenn Odenkirk etwas zustoße.

Die sechste Staffel von "Better Call Saul" sollte ursprünglich in diesem Jahr starten. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Produktion, voraussichtlich 2022 soll die letzte Staffel der Serie zu sehen sein. Die Rolle des Saul Goodman spielte Odenkirk schon in "Breaking Bad", die Figur machte ihn international bekannt.