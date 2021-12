Hollywood-Ikone Betty White ist tot: Einem Medienbericht zufolge starb sie kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Einem internationalen Publikum war sie vor allem durch ihre Rolle in "Golden Girls" bekannt. Aber auch bei einem jüngeren Publikum erfreute sie sich großer Beliebtheit.

Die US-Schauspielerin Betty White, die vor allem mit der Serie "Golden Girls" internationale Berühmtheit erlangte, ist wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag gestorben. Das berichtet das amerikanische Portal "TMZ". Demnach starb die Filmikone am Morgen in ihrem Haus.

Die Sitcom "Golden Girls" über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft machte White in den 80er und 90er Jahren weltbekannt. Die am 17. Januar 1922 im US-Bundesstaat Illinois geborene Schauspielerin arbeitete über 75 Jahre im Film- und Fernsehbusiness und schaffte es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde.

Im hohen Alter erfreute sich White auch bei einem jüngeren Publikum und in den sozialen Medien großen Beliebtheit. So war sie etwa an der Seite von Ryan Reynolds und Sandra Bullock in "Selbst ist die Braut" zu sehen. Laut "TMZ" stand sie im Laufe ihrer Karriere für 115 Produktionen vor der Kamera. Sie gewann fünf Emmy-Awards und zahlreiche andere Auszeichnungen.