Ende des vergangenen Jahres stirbt Betty White, jetzt hätte die "Golden Girls"-Darstellerin ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ihr zu Ehren postet nicht nur ihre Assistentin das letzte Foto der beliebten US-Schauspielerin, auch andere gedenken ihr und ihrer Kultrolle.

An Silvester starb Betty White im Alter von 99 Jahren. Am gestrigen Montag hätte die Schauspielerin ihren 100. Geburtstag gefeiert, und dieses Datum nahm ihre Assistentin zum Anlass, bei Facebook das letzte Foto zu posten, das von der "Golden Girls"-Darstellerin kurz vor ihrem Tod geschossen wurde.

"Hallo an alle! Es ist Kiersten. Bettys Assistentin", schrieb sie auf dem offiziellen Account von White. "An diesem besonderen Tag wollte ich dieses Foto von Betty teilen. Es wurde am 20.12.21 aufgenommen. Ich glaube, es ist eines der letzten Fotos von ihr. Sie war strahlend und schön und so glücklich wie immer." Auf dem Foto sitzt die legendäre Schauspielerin auf einem mit Blumen bedruckten Stuhl und trägt eine hellgrüne Bluse, große Ohrringe sowie ein breites Lächeln. "Danke an alle, die heute und jeden Tag Gutes tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen", schloss Kiersten den Beitrag.

Auch Hollywood-Stars gedachten White an diesem Tag, darunter Morgan Freeman. "Das Leben ist kostbar, und so sind die Freunde, die wir unterwegs treffen", twitterte der Schauspieler zu einem Foto von sich, auf dem er mit Betty White auf einer Bühne steht. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Betty White! Du wirst immer geschätzt werden!"

Hommage auch von Google

Eine weitere tolle Geste kam von Google: Wer am 17. Januar nach dem Namen von Betty White suchte, bekam herabregnende Rosenblätter als Hommage an die verstorbene US-Schauspielerin präsentiert. Die Köpfe hinter der Suchmaschine gedachten so der TV-Legende zu ihrem Jubeltag. Zusätzlich zu den Rosen wurde allen Google-Nutzern der Schriftzug "Thank you for being a friend" ("Danke, dass du ein Freund bist") präsentiert.

Die Zeile entstammt dem Titelsong der Kultserie "Golden Girls". White spielte darin die Rolle der liebenswerten Rose Nylund. In Deutschland ist der Effekt nur zu sehen, wenn man seine Sprache in den Google-Einstellungen auf Englisch stellt.

White starb am 31. Dezember an den Folgen eines Schlaganfalls. Sie sei friedlich entschlafen und habe keine Schmerzen erleiden müssen, berichtete ihr Manager Jeff Witjas. Sogar US-Präsident Joe Biden veröffentlichte ein Statement zum Tode Whites. Sie habe Generationen von Amerikanern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. White sei eine Kultur-Ikone und würde schmerzlich vermisst werden.