In diesem Jahr hat es für Deutschland beim ESC wieder einmal nur für den letzten Platz gereicht. Damit das 2024 in Schweden endlich wieder anders wird, können sich Bands sowie Solokünstler und -künstlerinnen ab sofort für den deutschen Vorentscheid bewerben, der im Februar stattfindet.

Zwar findet der nächste Eurovision Song Contest (ESC) erst im Mai 2024 im schwedischen Malmö statt, die Vorbereitungen laufen aber auch hierzulande bereits. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist auf der Suche nach Acts, die Deutschland vertreten möchten.

Bands, Künstlerinnen und Künstler sämtlicher Genres können sich ab sofort für den deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" bewerben. Ein entsprechendes Formular finden Interessenten auf der Website "eurovision.de". Sänger und Sängerinnen haben rund einen Monat Zeit. Bewerbungsschluss ist der 5. Oktober.

Die Bedingungen für eine Bewerbung werden auf der Seite aufgelistet. Details zum genauen Auswahlverfahren für die Kandidatinnen und Kandidaten möchte der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Bis feststeht, wer für Deutschland nach Schweden fährt, werden zudem noch einige Monate vergehen. Der Vorentscheid wird erst am 16. Februar in Berlin stattfinden. Live ist das Ganze dann im Ersten, über "eurovision.de" und in der ARD-Mediathek zu sehen.

ESC-Finale im Mai 2024

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) und die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft SVT hatten im Juli mitgeteilt, dass der kommende Musikwettbewerb in Malmö stattfinden wird. Das Finale des Eurovision Song Contest soll am Samstag, 11. Mai 2024, steigen. In der gleichen Woche, am 7. Mai und 9. Mai, werden zuvor die beiden Halbfinals ausgetragen.

Der ESC 2023 im vergangenen Mai war bekanntlich ungünstig für Deutschland verlaufen. Die Band Lord of the Lost konnte in Liverpool leider nur den letzten Platz belegen, hinter Großbritannien und Serbien. Dagegen konnte die Sängerin Loreen mit ihrem Song "Tattoo" erneut gewinnen und die nächstjährige Ausgabe damit wieder nach Schweden holen. Schon 2012 war sie mit dem Lied "Euphoria" beim ESC in Baku erfolgreich gewesen.