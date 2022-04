Im vergangenen September verlobt sich Naomi Biden mit ihrem Freund Peter Neal. Nun steht fest: Die älteste Enkelin des US-Präsidenten wird die Hochzeit im Weißen Haus feiern. Die Feierlichkeiten sollen Ende des Jahres stattfinden.

Die Enkelin von US-Präsident Joe Biden, Naomi Biden, wird ihre Hochzeit im Weißen Haus feiern. Ihr Verlobter Peter Neal und sie seien "meiner Oma und meinem Opa unendlich dankbar für die Möglichkeit, unsere Hochzeit im Weißen Haus zu feiern", twitterte sie. Der Sprecherin von Bidens Frau Jill zufolge soll die Hochzeit am 19. November stattfinden.

"Die Präsidentenfamilie, das Paar und ihre Eltern befinden sich noch in der Planungsphase aller Hochzeitsfeierlichkeiten und freuen sich darauf, in den kommenden Monaten weitere Details bekannt zu geben", so die Sprecherin gegenüber dem US-Sender CNN.

Der 24-jährige Neal studiert an der Universität von Pennsylvania Jura, die 28-jährige Biden ist Anwältin. Neal hatte den Antrag im vergangenen September in der Nähe seines Elternhauses im Skiort Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming gemacht.

Naomi Biden ist laut US-Medien seit ungefähr vier Jahren mit ihrem Auserwählten zusammen. Beide lernten sich in New York über gemeinsame Freunde kennen. Neal war sowohl Praktikant im Wahlkampfteam von Hillary Clinton als auch im Weißen Haus, als Barack Obama dort regierte - und Joe Biden als dessen Vizepräsident. Das Paar ist politisch aktiv und engagiert sich in der Corona-Pandemie für Menschen, die finanzielle Unterstützung benötigen.

Naomi Biden ist die älteste der sieben Enkelkinder des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Sie ist die erste von drei Töchtern von Bidens Sohn Hunter und dessen Exfrau Kathleen. Benannt ist sie nach Joe Bidens Tochter Naomi, die bei einem Autounfall 1972 mit nur 13 Monaten ums Leben kam, zusammen mit ihrer Mutter Neilia. Die beiden Söhne Hunter und Beau (1969-2015) erzog der heute 79-Jährige zunächst allein, bis er seine zweite Frau Jill kennenlernte.